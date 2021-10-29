Открывшись вниз на негативном внешнем фоне, мы продолжили активно снижаться. Индекс Мосбиржи вновь переписал трехнедельный минимум, а индекс РТС — двухнедельный.

Мировые фондовые индикаторы с начала дня демонстрируют нисходящую динамику, но на старте российской сессии совершили рывок вверх вместе с нефтью. Однако восходящий импульс не получил продолжения и рыки просели.

Давление на рисковые активы оказывает возобновившийся вчера рост доходностей гособлигаций США. Сегодня эта тенденция продолжилась, отражая увеличение вероятности более быстрого ужесточения монетарной политики ФРС. Правда, показатель 10-летних бумаг пока далек от полугодового максимума, достигнутого на прошлой неделе.

Сегодня инвесторы будут оценивать статистику по экономике США (15:30, 16:45 и 17:00 МСК). Наибольшее значение имеет базовый ценовой индекс потребительских расходов, на который ориентируется ФРС при оценке инфляционной тенденции. Поэтому, если показатель превысит ожидания, это способно усилить страхи быстрого сворачивания монетарных стимулов и более раннего старта повышения процентных ставок в США. На этом фоне рынки могут испытать сильное снижение.

Ближайшая поддержка у индекса Мосбиржи находится на уровне 4130 п., у индекса РТС на отметке 1835 п. С учетом негативного влияния фактора пятницы, а также нашей относительной слабости, в случае ухудшения внешнего фона мы уже сегодня можем пробить эти поддержки, ускорив снижение.

Валютный рынок

Поначалу рубль пытался укрепляться, однако ускорение нисходящей динамики мировых рынков вызвало резкое ослабление российской валюты. На старте основной сессии рубль ускорил снижение, хотя мировые рынки и нефтяные цены продемонстрировали восходящий импульс. Однако вскоре российская валюта укрепилась, несмотря на просадку глобальных площадок и нефти.

Развивающиеся валюты в пятницу демонстрируют нисходящую динамику на фоне укрепления доллара. В начале европейской сессии снижение сектора ускорилось из-за усиления восходящего движения доллара.

Российский долговой рынок в очередной раз пытается переломить крайне негативную тенденцию второй половины октября. Открывшись вверх, индекс гособлигаций RGBI умеренно повышается, удаляясь от полуторалетнего минимума, установленного вчера.

После непродолжительной коррекции рубль возобновил ослабление, хотя ситуация на мировых рынках остается стабильной. Вероятно, сказывается фактор пятницы, когда многие инвесторы предпочитают уходить на выходных в инвалюте, опасаясь реализации каких-либо рисков в этот период. Поэтому, если внешний фон ухудшится, доллар может попытаться преодолеть недельный максимум 70,78 рубля, установленный вчера.