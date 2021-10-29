Согласно данным Росстата, промышленное производство в сентябре выросло на 6,8% г./г. после 4,6% г./г. в августе (уточнение августовских цифр оказалось одним из самых незначительных за текущий год – —0,1 п.п., хотя примечательно, что корректировка оказалась отрицательной). Позитивная динамика видна не только в годовых данных – в месячном выражении с исключением сезонности промышленность в сентябре набрала 1,7% м./м. после трехмесячной стагнации.

Львиную долю годовой динамики вновь обеспечил нефтегазовый сектор. Практически половину роста обеспечил нефтегазовый сектор, где сохраняется эффект базы (в особенности на стороне добычи, выросшей на 9,5% г./г.), который, впрочем, будет постепенно затухать при сохранении текущих темпов смягчения ограничений сделки ОПЕК++. Отметим, что сырьевой сегмент остается одним из немногих, не превысивших уровни 2019 г., при этом от сентября 2019 г. «отстает» не только нефтегазовый сектор (-3,1%), но и добыча угля и нерудных полезных ископаемых. Для последних годовые темпы ощутимо снизились в сентябре (-4,7% г./г.) на фоне исчерпания эффекта низкой базы 2020 г. (с начала года средний прирост составлял 30,1% г./г.). Позитивную динамику (особенно в сравнении с прошлым месяцем) продемонстрировали машины и оборудование (вклад составил 0,9 п.п.): металлургическое производство ускорилось до 4,3% г./г. после околонулевой динамики в предыдущие месяцы, а производство готовых металлических изделий и компьютеров и прочей электроники увеличилось на 6,6% г./г. и 12,4% г./г., соответственно, после просадки в августе. В то же время, такое улучшение может быть связано с исполнением крупных контрактов и нести временный характер.

Режим нерабочих дней минимально повлияет на рост. Мы полагаем, что, хотя промышленное производство в целом и вышло на докризисные уровни (за исключением сохраняющихся ограничений на стороне добычи), в дальнейшем рост окажется достаточно скромным на фоне возобновления действия бюджетного правила, хотя смещение фокуса в сторону инвестиционных трат будет оказывать поддержку. Несмотря на то, что уровень использования производственных мощностей в добыче и обработке остается достаточно стабильным в 2021 г. (59% и 60% в среднем, соответственно), он еще находится ниже допандемийных значений, отражая некий потенциал для роста. Тем не менее, в текущем году, на наш взгляд, отклонения от нулевых месячных темпов возможны только за счет разовых факторов, а итоговая цифра окажется вблизи 4-4,5% г./г. Вводимая с конца октября неделя нерабочих дней вряд ли окажет сильный негативный эффект (по нашим оценкам, составит максимум —0,3 п.п. к индексу промышленного производства) в связи с отсутствием прямых ограничений на работу подавляющего числа промышленных предприятий. Возможное продление такого режима может соответственно увеличить этот эффект.