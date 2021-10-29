Индексы Мосбиржи и РТС завершают неделю у уровней, предупреждающих о рисках развития нисходящей коррекции в случае закрепления ниже (4140 и 1870 пунктов соответственно), представленных полосами Боллинджера дневных графиков. При умеренно негативном сценарии индикаторы направятся к 4060 и 1810 пунктам (ближайшие районы поддержек). Рубль также расположен недалеко от технически важных отметок, преодоление валютными парами которых будет говорить о смене краткосрочного тренда по российской валюте на нисходящий (71,20 и 82,50 руб. против доллара и евро соответственно).

Среди факторов, которые могут привести к фиксации прибыли, по-прежнему можно отметить близость рекордных и локальных максимумов по рисковым активам (в том числе за рубежом). ФРС на следующей неделе проведет очередное заседание, на котором, скорее всего, не откажется от планов начала сокращения покупок облигаций в ноябре. Если регулятор ужесточит тон в отношении процентных ставок (на данный момент ожидается повышение не ранее конца 2022 года), аппетит к риску может еще больше снизиться, а доллар – укрепиться. Вслед за заседанием ФРС будет опубликован ключевой отчет о состоянии рынка труда США за октябрь, который, вероятно, покажет ускорение темпов роста занятости в несельскохозяйственном секторе со 194 тыс. до 385 тыс. – скорее нейтрально для перспектив денежно-кредитной политики. В Китае, Европе и США также будут опубликованы окончательные индексы деловой активности за октябрь, в Европе и Германии – данные о розничных продажах, состоится заседание Банка Англии.

ОПЕК+ в четверг проведет очередную встречу мониторингового комитета, при этом изменений в запланированном ежемесячном увеличении нефтедобычи на 400 тыс. баррелей в день пока не ожидается. Нефтяные котировки, однако, также могут оказаться во власти фиксации прибыли, особенно ввиду возвращения иранского фактора и возможного прогресса в ядерных переговорах Исламской республики с западными странами.