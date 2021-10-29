Рубль и другие валюты риска под давлением перед грядущим заседанием ФРС
Рубль терял свои позиции, частично повторяя динамику других валют риска. AUD и NZD теряли до 0,15% и 0,5% соответственно. Рынок может быть склонен к уходу от риска перед заседанием ФРС, которое завершится 3 ноября на предстоящей неделе.
К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5970 рублей.
Ставки MosPrime выросли до 7,60% на день, остались на уровне 7,73% на неделю и выросли до 8,01% на месяц.
Кроме всего прочего, на рубль оказывает влияние завершение налогового периода. Перед заседанием ФРС внешнее давление дополняется снижением внутреннего спроса на рублёвую ликвидность. Плюс к этому на рынке не ждут больших размещений ОФЗ, так как бюджет не нуждается в значительных заёмных средствах. Похоже, что предстоящая неделя окажется для рубля негативной, но вряд ли стоит говорить о возвращении к значениям около 72,0-73,0. Скорее всего, после небольшого отката укрепление российской валюты возобновиться.
На Forex доллар укреплял свои позиции. DXY повышался на 0,2% и торговался выше 93,50 пунктов. Евро терял более 0,25%, возвращая часть завоёванных накануне позиций. Если ЕЦБ лишь предстоит приступить к какому-либо ужесточению денежной политики в будущем году, то ФРС уже в ноябре может сократить покупку облигаций.
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