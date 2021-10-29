Российский рынок несколько дней подряд торгуется в красной зоне из-за снижения цен на сырьё, а также ослабление рубля по отношению к доллару и возврат курса выше 70 рублей за доллар. Стабилизация нефтяных котировок может оказать поддержку российскому рынку.

На следующей неделе ожидаем смешанную динамику, которая будет определяться в первую очередь внешним фоном и ценами на энергоносители. Ориентир по рублевому индексу МосБиржи: 4130-4250 пунктов, по долларовому индексу РТС: 1820-1910 пунктов.

В США позитивный настрой несмотря на слабые данные по ВВП

Внешний фон смешанный. Настроения на мировых площадках разнонаправленные.

Американские инвесторы оптимистичны. Индекс S&P 500 несколько раз на неделе перебивал исторический максимум благодаря хорошим финансовым результатам компаний за третий квартал. Так, в четверг индекс широкого рынка закрылся ростом на +0,98%, самый большой дневной рост за две недели. За неделю 8 из 11 секторов S &P закрылись на положительной территории.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю снизилось, что тоже добавило оптимизма. Однако данные по ВВП были не столь радостными, рост экономики за квартал составил 2% против консенсуса – 2,7%, но инвесторов это сильно не беспокоило, поскольку создаются условия для взятия паузы прежде чем начинать программу сокращения объемов скупки активов. На фоне медленного роста ВВП и ралли акций доллар испытывает давление.

В то же время, китайские застройщики борются с проблемами ликвидности. Акции застройщика Evergrande потеряли 1,6% в пятницу, несмотря на новость о том, что в этом месяце она выполнила свое второе обязательство по погашению облигаций.

В еврозоне сегодня представлены данные по ВВП и инфляции. Индекс ИПЦ продолжает рост – 4,1% г/г в октябре против ожиданий в 3,7%. В четверг в ходе пресс-конференции Кристин Лагард выступила против ожидаемого рынком повышения процентных ставок в следующем году, даже если повышенная инфляция продлится дольше, чем первоначально предполагалось.

На следующей неделе ожидаем умеренно-негативные настроения инвесторов в связи со слабыми отчётами крупных технологических компаний (Amazon, Apple), распространением нового штамма коронавируса по всему миру, увеличением глобального дефицита чипов и роста инфляции. Так, индикаторы инфляции ФРС, PCE Deflator и Core PCE Deflator находятся вблизи 30-летних максимумов — на самом высоком уровне с 1991 года.

Дальнейший рост нефти ограничен

Нефтяные котировки марки Brent продолжают колебаться под отметкой $84 за баррель. Слухи о возможном возобновлении ядерных переговоров с Ираном сдерживают дальнейший рост. Сегодня в фокусе данные по действующим буровым установкам в США.

В то же время, спрос на СПГ будет только расти. Cheniere Energy недавно объявила о планах по расширению своего завода по сжижению Sabine Pass стоимостью 7 миллиардов долларов в ответ на всплеск спроса в Азии, что способствует заключению долгосрочных контрактов на фоне энергетического кризиса, который начался в Европе и быстро распространился в Азию. Ранее на этой неделе Morgan Stanley заявил, что ожидает, что спрос на сжиженный природный газ вырастет на 25-50 процентов к 2030 году.



