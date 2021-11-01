Европейские фондовые рынки закрылись без единой динамики. Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 закрылся с ростом на 0,1%, но индекс зафиксировал рост в октябре на 4,6%, что стало самым высоким месячным ростом за семь месяцев, и восстановило все потери сентябре, так как сильные прибыли за третий квартал привлекли инвесторов, британский FTSE 100 прибавил 2,26% в октябре, немецкий DAX +2,8%, CAC +4,8%.

В пятницу основные фондовые индексы США смогли закрыться выше нулевой отметки. Динамика американских индексов за неделю была также положительной: DOW +0,25%, S&P +0,19%, Nasdaq —0,33%. S&P 500 и Nasdaq также достигли внутридневных максимумов в пятницу. S&P опубликовало ежемесячный прирост более чем на 6,5 % в октябре, что является лучшим месячным ростом с ноября 2020 года.

На текущей неделе запланировано множество событий.

На неделе главным событием станет решение ФРС США по стимулам. 2-3 ноября состоится очередное Заседание ФРС. В прошедшую пятницу г-н Пауэлл и его коллеги решительно дали понять, что ФРС официально объявит о постепенном сокращении своих ежемесячных покупок казначейских и ипотечных долгов на сумму 120 миллиардов долларов уже на этом заседании. Чиновники, вероятно, сократят эти покупки на 15 миллиардов долларов в месяц, что позволит им завершить программу покупки облигаций к следующему июню.

Экономические данные также будут важны. В пятницу в США выйдет отчет по рынку труда. Банк Англии также проводит заседание в четверг, и ожидается, что он повысит процентные ставки.

Ожидается десятки отчетов, в том числе фармацевтических компаний, такие как Pfizer и Moderna, а также множества энергетических, страховых и технологических компаний.