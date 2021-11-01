В Глазго состоялся очередной климатический саммит. Вроде бы все говорили правильные слова, отчитывались о проделанной работе и будущих планах, но большинство участников осталось разочарованным. Естественно, что президент США Джо Байден разочаровался позициями КНР и РФ по климатическим вопросам, где указанные страны не хотят сделать что-либо «такое эдакое» Сам же Байден вспомнил о том, что предполагает выделить $555 млрд на климатические усилия, хотя пакет мер ещё не одобрен. Он также отметил, что развитые страны, в целом, договорились прекратить инвестиции в угольные проекты, включая угольную энергетику.

На рынке нефти снижение котировок. Однако это никоим образом не является реакцией на саммит. Власти КНР заявили о продаже топлива из стратегических резервов для стабилизации цен. Кстати, президент США Джо Байден всё же призывал в своём субботнем заявлении к тому, чтобы нефтедобывающие страны увеличили производство и через это поддержали глобальное восстановление экономики.

В самих США буровая активность растёт уже 15 месяцев подряд. На прошлой неделе, согласно данным Baker Hughes, число активных нефтяных буровых в США увеличилось на 1 единицу до 444 штук.



