Китай оказывает давление на нефть продажами топлива из госрезервов
В Глазго состоялся очередной климатический саммит. Вроде бы все говорили правильные слова, отчитывались о проделанной работе и будущих планах, но большинство участников осталось разочарованным. Естественно, что президент США Джо Байден разочаровался позициями КНР и РФ по климатическим вопросам, где указанные страны не хотят сделать что-либо «такое эдакое» Сам же Байден вспомнил о том, что предполагает выделить $555 млрд на климатические усилия, хотя пакет мер ещё не одобрен. Он также отметил, что развитые страны, в целом, договорились прекратить инвестиции в угольные проекты, включая угольную энергетику.
На рынке нефти снижение котировок. Однако это никоим образом не является реакцией на саммит. Власти КНР заявили о продаже топлива из стратегических резервов для стабилизации цен. Кстати, президент США Джо Байден всё же призывал в своём субботнем заявлении к тому, чтобы нефтедобывающие страны увеличили производство и через это поддержали глобальное восстановление экономики.
В самих США буровая активность растёт уже 15 месяцев подряд. На прошлой неделе, согласно данным Baker Hughes, число активных нефтяных буровых в США увеличилось на 1 единицу до 444 штук.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20211101/835085713.html