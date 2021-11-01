В пятницу кривая доходности ОФЗ сместилась вверх еще на 2-4 б.п. Доходность 10-летних ОФЗ выросла до 8,22% (+3 б.п.), 1-летних – до 7,93% (+3 б.п.). Рынок продолжил отыгрывать вышедшие на прошлой неделе данные об ускорении инфляции в октябре до 8%, и обусловленный этим риск повышения ключевой ставки ЦБР до 8,0 – 8,5% на ближайших заседаниях.

На этой неделе в центре внимания инвесторов будут заседания Центробанков США, Англии, Австралии. Ожидаемое ужесточение денежно-кредитной политики мировыми Центробанками в ближайшее время продолжит оказывать давление на глобальный и российский рынок облигаций. Также важным фактором для сегмента рублевых облигаций на этой неделе будет статистика по инфляции в РФ. Риски ускорения темпов роста потребительских цен выше 8% будут сдерживать спрос на рублевые облигации. В складывающейся конъюнктуре сегодня кривая доходности ОФЗ может сместиться вверх еще на 2-5 б.п.