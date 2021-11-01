Цены на нефть в пятницу оставались стабильны. Срок обращения декабрьских контрактов на Brent истек, теперь наблюдение будет проводиться по январским контрактам. Спред январских контрактов Brent к декабрьским WTI оказался на многолетнем минимуме около $0,2 за баррель. Это временная ситуация, связанная с тем, что декабрьский контракт WTI торгуется почти на $2 выше январского, отражая сильный дефицит в текущий момент.

Нефтесервисная компания Baker Hughes в пятницу сообщила, что число нефтяных буровых установок в США за неделю выросло до 444 (+1 уст.). В Канаде число нефтяных установок также выросло до 98 (+5 уст.). Число газовых установок в США и Канаде снизилось в совокупности на 2 уст.

Данные по буровой активности слабые, что является несущественным, но все же фактором поддержки для нефтяных цен. Число буровых установок остается недостаточным, чтобы обеспечить стабильный рост американской добычи. Текущие уровни поддерживаются за счет завершения пробуренных ранее скважин (DUCs). Поводов ожидать, что добыча США в IV квартале ощутимо превысит прогнозы, сейчас нет. EIA ожидает 11,13 млн б/с в ноябре и 11,27 млн б/с в декабре.

В выходные Китай сообщил о том, что выпустит на рынок часть запасов бензина и дизельного топлива из стратегических резервов, чтобы поддержать предложение на рынке и сдержать рост цен в некоторых регионах. Котировки нефти сегодня с утра показывают негативную реакцию, теряя около 0,4% к уровням закрытия пятницы.

На этой неделе в фокусе внимания будет встреча ОПЕК+, которая пройдет в четверг 4 ноября. На прошлой неделе страны-импортеры усилили давление на альянс, призывая ускорить увеличение добычи, чтобы сократить дефицит и сдержать рост цен. Однако публичные высказывания членов ОПЕК+ позволяют предположить, что организация намерена придерживаться прежнего графика, согласно которому ежемесячное увеличение будет составлять 0,4 млн б/с. В преддверии встречи, как обычно, технический комитет ОПЕК+ обсудит ситуацию на рынке и выдаст свою рекомендацию министрам.

Фьючерсы на Brent в преддверии встречи могут оставаться стабильны или демонстрировать умеренный рост, отыгрывая ожидаемое сохранение статуса-кво в политике ОПЕК+. На текущий момент ситуация на рынке по-прежнему складывается в пользу роста, так что при отсутствии негативных новостей существенного давления со стороны продавцов не ожидается.