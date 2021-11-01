Индекс S&P 500 в пятницу снова переписал исторические максимумы, поднявшись выше 4600 пунктов. Индекс NASDAQ взлетел на 0,33% до 15 498,39 пункта, обновив максимум прошлого года. Пятничную просадку акций Amazon (-2,15%) и Apple (-1,82%) фондовый рынок компенсировал ростом Microsoft (+2,24%), Google (+1,51%) и Facebook (+2,1%).

В центре внимания инвесторов на этой неделе будет предстоящее заседание ФРС по денежно-кредитной политике, на котором, вполне вероятно, будет объявлено о сокращении программы покупки активов. Ноябрьское заседание комитета по открытым рынкам (FOMC) состоится со вторника по среду, а заявление о политике и пресс-конференция по итогам этого заседания станут предпоследней возможностью для центрального банка в этом году объявить официальные планы по началу сокращения количественного смягчения. В течение последних полутора лет центральный банк покупал $120 млрд в месяц в виде ценных бумаг, обеспеченных ипотекой, и казначейских облигаций в качестве одного из основных инструментов поддержки экономики во время пандемии. Инвесторы также будут ждать дополнительных данных о восстановлении экономики США в ежемесячном отчете Министерства труда по занятости в конце этой недели.

В фокусе внимания российских инвесторов после пятничных отчетов и заявлений находятся акции Сбербанка, ВТБ, Юнипро и Московской биржи. Сбербанк хорошо отчитался за квартал: прибыль выросла на 28%. По итогам этого года прибыль должна составить не менее 1,2 трлн руб. Это предполагает годовой дивиденд в размере 26,6 руб. на обычные акции (дивдоходность 7,2%) и по «префам» (7,9%). Впрочем, данная новость является нейтральной для котировок акций банка. В свою очередь руководство ВТБ сообщило, что намерено выделить на выплату дивидендов 50% от полученной чистой прибыли по МСФО, разбив платеж на две части. Новости были негативно расценены инвесторами, котировки продолжают корректироваться от локальных максимумов.