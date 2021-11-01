Текущие настроения

На мировых рынках преобладают инфляционные опасения, вынуждая инвесторов закладывать в цены активов все более агрессивные действия мировых центральных банков. Реакция видна преимущественно на ближнем отрезке кривой доходностей, однако в более длинных сроках наблюдается стабилизация, что может отражать веру в краткосрочный характер инфляционных рисков для развитых стран.

Доллар заметно укрепился в конце недели после того как статистика доходов и расходов в США подтвердила рост инфляционного давления в экономике. На нефтяном рынке коррекция на фоне возобновления переговоров с Ираном по ядерной сделке и в преддверии встречи ОПЕК+.

Российский рынок закончил неделю в негативе, причем к оттоку капитала из долгового рынка добавилась коррекция на валютном. На долговом рынке продолжились негативные тенденции на фоне плохой глобальной картины и дальнейшего ускорения ИПЦ по РФ до 8,0% г/г в конце октября. Отток иностранных инвестиций в ОФЗ ускорился до $0,9 млрд против притока на $0,1 млрд неделей ранее.

Валютный рынок оказался под давлением после завершения сезона крупных налоговых выплат. Рубль, который до этого на протяжении нескольких недель торговался сильнее аналогов, на прошлой неделе ослаб на 0,8%, наравне с 0,9% у аналогов.

Ключевые темы недели

ФРС США объявит решение по ставке и QЕ (ср), а тональность выступления Дж. Пауэлла вероятно ужесточится. ING считает наиболее вероятным объявление о сворачивании QE уже на этом заседании, которое будет сопровождаться заявлениями о росте инфляционных рисков при росте занятости. Кроме того, предполагаемый график сворачивания уже был озвучен в протоколе сентябрьского заседания. Начало цикла повышения ключевой ставки ожидается на 2П22 на фоне постковидного восстановления и растущих инфляционных рисков.

Из прочих новостей, рост числа рабочих мест в частном секторе (пт), вероятно, нормализуется, дефицит предложения труда снизится на фоне снятия антиковидных ограничений, отмены повышенных пособий по безработице и роста доли вакцинированного населения. Но высокие накопленные сбережения могут несколько сдержать темпы роста трудоустройства.

В РФ основное внимание будет на ускорение инфляции в октябре (ср), поддержанное новостями о предстоящем антиковидном локдауне. Рост ИПЦ может существенно ускориться с 7,4 г/г в сентябре до 8,1 г/г в октябре. Учитывая рост глобального инфляционного давления, российский ИПЦ может закончить год на уровне 8,0%, превысив свежий прогноз Банка России 7,4-7,9%. ЦБ РФ, который старается заякорить инфляционные ожидания, продолжит цикл повышения ключевой ставки в декабре.

Наш изначальный прогноз повышения на 25 б.п. сейчас смотрится оптимистично и подвержен риску пересмотра вверх. Минфин РФ объявит об увеличении покупок валюты и золота (ср) с $4,5 млрд в октябре до $5,7 млрд в ноябре на фоне резкого роста цен на нефть и газ в сочетании с восстановлением объемов добычи.

Рост интервенций сам по себе не представляет угрозы для валютного курса, который поддерживается высоким профицитом текущего счета размером примерно $10 млрд в месяц и высокими реальными ставками. Вместе с тем это может несколько затормозить недавнее ралли в рубле.

Окончание сезона высоких налоговых выплат, продолжающийся отток частного капитала, неопределенность вокруг глобального долгового и валютного рынков, предыдущее активное позиционирование в рубле и сообщения об эскалации РФ-Украина могут стать сдерживающими факторами на пути дальнейшего укрепления.