По данным Росстата, оборот розничной торговли в сентябре вырос на 5.6% г/г, что соответствовало приросту на 0.9% м/м с коррекцией на сезонные факторы и продолжило сопоставимый тренд июля-августа. При этом, второй месяц подряд наблюдался устойчивый рост оборота продуктов питания (3.0% г/г, 0.8% м/м с коррекцией на сезонность), а также ускорение роста продаж непродовольственных товаров (8.0% г/г, +1.2% м/м против +1.0% м/м в августе с коррекцией на сезонность). В обоих случаях весомую поддержку, вероятно, оказали социальные трансферты, распределенные в августе и сентябре между семьями с детьми и пенсионерами. В результате, агрегированный показатель спроса, включающий товарное потребление, потребление услуг и общественного питания, также продемонстрировал рост на 7.7% г/г (или +0.8% м/м с коррекцией на сезонность).

В разрезе показателей благосостояния и рынка труда стоит выделить следующие особенности. Во-первых, темп роста занятости ускорился после неубедительных данных августа, в результате, без учета сезонных факторов уровень безработицы опустился до 4.4%, а доля участия населения в рабочей силе выросла до 68.5%. Последний показатель все еще ниже максимальных значений последних 10 лет (69.8% в 2015 году), однако соответствует уровням 2017-2018 года. Во-вторых, реальная заработная плата по итогам августа замедлилась до 1.5% г/г (2.2% г/г в июле) за счет замедления роста номинальной заработной платы и усиления негативного эффекта со стороны инфляции. В-третьих, располагаемые доходы по итогам 3к’21 показали рост сразу на 8.1% г/г в реальном выражении – подобной динамике способствовали устойчивые показатели роста номинальных заработных плат (+15.2% г/г в эквиваленте фонда оплаты труда) и социальных выплат (+20.2% г/г), а также восстановительная динамика доходов от предпринимательской деятельности (+25.7%). В случае с последними, однако стоит учитывать высокую волатильность вклада в располагаемые доходы из-за последствий пандемии.

В сухом остатке, статистика выглядит умеренно сильной, однако по мере исключения «стимулирующей» компоненты (траты или сбережений распределенных трансфертов), может кардинально замедлиться в последующие месяцы.