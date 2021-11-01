В пятницу на российском рынке акций инвесторы фиксировали прибыль накануне нерабочей недели, тогда как мировые рынки акций снижались: Мировые рынки акций завершили минувшую неделю на пессимистичной ноте – финансовые результаты за 3К21 корпоративного сектора вызвали разочарование у инвесторов, усилив риски инфляции, Covid и “узких мест” в цепочках поставок. Распродажи на российском рынке акций усилились – по итогам дня индекс РТС опустился на 1,8% до 1 843 пунктов, тогда как индекс Московской биржи снизился на 1,0% до 4 150 пунктов – в лидерах снижения оказались акции нефтегазового и горнометаллургического секторов. Накануне выходных инвесторы фиксировали прибыль, так как текущая неделя является нерабочей – хотя рынки открыты в понедельник-среду, многие участники будут на каникулах всю неделю. Курс рубля ослаб (-1,0% до 70,93 руб./долл.), цены на нефть снизились (Brent —0,7% до 83,72 долл./барр.).

Сегодня активность на российском рынке акций, вероятно, будет слабой: Мы ожидаем, что с понедельника по среду ситуация на российском рынке акций будет весьма спокойной из-за так называемых нерабочих дней с целью сдержать распространение новой волны пандемии. Российский рынок акций будет закрыт в четверг и пятницу по случаю государственного праздника. Таким образом, мы ожидаем что сегодня объемы торгов на российском рынке акций будут небольшими. Акции циклических компаний, вероятно, по-прежнему будут снижаться на фоне дальнейшего отскока цен на сырьевых рынках. Вышедшие в минувшие выходные данные по китайскому PMI за октябрь составили 49,2, оказавшись второй месяц подряд ниже отметки в 50 пунктов, которая является водоразделом между ростом и снижением экономической активности. Напомним, что в сентябре этот показатель находился на уровне 49,6 пунктов. Ключевым событием этой недели является Климатический саммит COP26 в Глазго, работа которого продлится до 12 ноября. Инвесторы особенно внимательно будут следить за динамикой акций нефтегазового сектора, тогда как настроения в отношении сектора могут ухудшиться.



