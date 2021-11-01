Рынки отыгрывают стабилизацию инфляционных показателей США
Несмотря на умеренно негативный внешний фон российские индексы с открытия устремились вверх. После старта наших торгов глобальные площадки и нефтяные цены стали быстро восстанавливаться, ускорив рост российских фондовых индикаторов.
Мировые рынки продолжают отыгрывать стабилизацию инфляционных показателей США в пятничном отчете. Вместе с вышедшими на прошлой неделе более слабыми, чем ожидалось, данными по американскому ВВП, это увеличило вероятность, что в среду ФРС не проявит жесткость в плане сроков и скорости сворачивания монетарных стимулов.
Ближайшее сопротивление у индекса Мосбиржи находится на уровне 4235 п., у индекса РТС на отметке 1885 п. При дальнейшем росте глобальных площадок и нефти мы можем уже сегодня проверить на прочность эти технические препятствия.
Валютный рынок
Открывшись вниз на негативном внешнем фоне, рубль некоторое время находился под давлением снижающейся нефти. Однако в начале основной российской сессии нефтяные цены стали активно восстанавливаться, а глобальные площадки ускорили рост, что вызвало восходящий импульс рубля. В результате он вышел в умеренный плюс.
Большинство развивающихся валют в понедельник находится под давлением умеренно восходящей динамики доллара. Хотя он растерял весь плюс на старте европейской сессии, ситуация в секторе лишь немного улучшилась.
Российский долговой рынок возобновил нисходящую динамику. Пятничная попытка индекса гособлигаций RGBI развить восстановление не удалась, и сегодня вслед за позитивным стартом он вновь быстро сдал позиции, переписав полуторалетний минимум.
Учитывая слабость развивающихся валют, рубль держится неплохо, реагируя на возобновление роста нефти. Если оно продолжится, а мировые рынки останутся хотя бы стабильными, доллар может проверить на прочность промежуточную поддержку 70,5 руб.
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