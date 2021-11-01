Рынок евробондов

На глобальных рынках на прошлой неделе преобладали в целом позитивные настроения. Вместе с некоторым снижением ставок по гособлигациям США, это приводило к росту котировок евробондов развивающихся рынков. В результате индекс долларовых евробондов развивающихся рынков EMUSTRUU, рассчитываемый Bloomberg, вырос на 0,4%. Индекс ликвидных российских еврооблигаций МосБиржи RUEU10 за неделю практически не изменился. Более слабая динамика российских евробондов отчасти обуславливалась умеренной коррекцией цен на нефть.

На рублевом долговом рынке снижение котировок бумаг продолжилось. На фоне ускорения инфляции до 8% росли доходности к погашению ОФЗ, так как увеличились опасения, что ЦБ поднимет ключевую ставку выше 8% на ближайших заседаниях. В результате вдоль кривой ОФЗ произошел рост ставок на 40-80 б.п. В результате по итогам недели индекс гособлигаций МосБиржи потерял 1,8%. Индекс корпоративных облигаций МосБиржи снизился на 0,7%.

Кредитное качество эмитентов развивающихся стран

На текущей неделе основными событиям для рынков могут стать заседание ФРС США, а также заседание ОПЕК+. Исход заседания ФРС может повлиять на динамику ставок по гособлигациям США, исход заседания ОПЕК+ может повлиять на общую привлекательность активов развивающихся рынков. Однако независимо от исходов этих событий, привлекательность евробондов развивающихся рынков остается на высоком уровне, благодаря уровням ставок, которые заметно превышают ставки по облигациям развитых рынков. При этом кредитное качество эмитентов продолжает улучшаться по мере восстановления мировой экономики.

Прошедшая коррекция на рынке рублевых облигаций заметно повысила привлекательность рублевых облигаций, ставки по которым теперь заметно превышают ставки по депозитам, текущую и прогнозную инфляцию. Доходности к погашению ОФЗ превышают уровень в 8%, что выглядит интересно, учитывая долгосрочный нейтральный уровень ключевой ставки в диапазоне 5-6%. При этом, по мере замедления инфляции в 2022 году, котировки рублевых облигаций продемонстрируют рост, как следствие, на горизонте 1 год можно ожидать двузначную доходность от вложений в рублевые облигации.

Рубль

На прошлой неделе рубль продемонстрировал ослабление. Этому способствовали такие факторы, как умеренная коррекция нефтяных котировок, укрепление доллара по отношению ко всем валютам развивающихся стран (индекс валют развивающихся стран EMCI потерял 0,4%), а также рост волатильности на рынке ОФЗ. Кроме того, прошедшее повышение ключевой ставки было отыграно, как следствие, часть участников рынка фиксировала прибыль после сильного укрепления рубля. Дальнейшая динамика рубля будет преимущественно определяться общим отношением инвесторов к активам из развивающихся стран, геополитическим фактором и динамикой цен на нефть. По нашим оценкам, целевой краткосрочный диапазон по рублю составляет 69,5-71,5 рублей за доллар. При улучшении рыночных настроений, вероятно, укрепление рубля в сторону 70 рублей за доллар.