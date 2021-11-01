Рубль может стабилизироваться, но фон негативный
В пятницу рубль довольно резко ослаб, на 1% до 71 за доллар, на фоне глобального укрепления доллара и повышенного спроса на валюту перед выходными. Доллар резко подорожал, отыгрывая ослабление четверга и в целом негативную динамику в октябре, что могло быть вызвано ребалансировкой портфелей в конце месяца.
Сегодня рубль вновь слабеет и уже достиг 71,2 за доллар. По всей видимости, в преддверие ноябрьских праздников повышенный спрос на валюту может сохраниться, а доллар может продолжить укрепляться против большинства валют перед заседанием ФРС США (оно состоится в среду), которая может ужесточить риторику. Сегодня, однако, рубль может вернуться к 71 за доллар, т. к. его пятничное ослабление было довольно резким. В центре внимания сегодня будут производственные индексы PMI США и еврозоны за октябрь.
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