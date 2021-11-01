Давление на ОПЕК+ растет в преддверии заседания
В пятницу январские фьючерсы Брент, которые теперь стали ближайшими, котировались в диапазоне $83-84/барр. Цены на газ в Европе (их повышение в сентябре — начале октября оказало поддержку нефтяным котировкам) упали из-за перспективы увеличения российских поставок и сокращения спроса со стороны промышленных потребителей. В пятницу Газпром сообщил, что достигнут целевой уровень запасов газа в российских хранилищах. В соответствии с планом, который ранее на прошлой неделе обсуждался с президентом Владимиром Путиным, это позволяет начать с 8 ноября поставки газа в европейские хранилища. Кроме того, давление на нефтяные котировки усиливают такие факторы, как снижение цен на СПГ в Азии, признаки восстановления поставок топлива в Европу и меры китайских властей по снижению цен на уголь (который уже дешевеет). В пятницу фиксация по ближайшим (январским) фьючерсам Брент прошла на уровне $83,72/барр., на $0,06/барр. выше, чем днем ранее.
В понедельник утром Брент торгуется вблизи $83,5/барр. В Китае вышел оптимистичный производственный индекс PMI, а президент США на саммите "большой двадцатки" в воскресенье заявил, что Саудовская Аравии и Россия не предпринимают адекватных действий для устранения дефицита на рынке нефти, но при этом не сообщил, как США планируют действовать, если производители нефти не изменят свою стратегию. На этой неделе в четверг пройдет заседание ОПЕК+, на котором участники альянса обсудят дальнейшие планы по увеличению нефтедобычи. На прошлой неделе представители Саудовской Аравии выразили осторожность в вопросе увеличения добычи. Это противоречит требованиям США и других потребителей нефти, которые выступают за наращивание добычи ОПЕК+. Мы думаем, что ОПЕК+ продолжит придерживаться стратегии постепенного увеличения добычи, что окажет поддержку ценам на нефть. На наш взгляд, потенциал их роста на этой неделе ограничивается $85/барр.
Кроме того, во вторник на этой неделе трейдеры будут следить за результатами аукционов на прокачку российского газа через Украину и Польшу: их интересует, какие объемы транспортных мощностей забронирует Газпром на первые 9 месяцев следующего года. В центре внимания также будет 26-я конференция ООН по вопросам климатических изменений (COP26), которая проходит в Глазго. Перспективы заключения масштабного климатического соглашения сильно ухудшились после встречи "большой двадцатки", участники которой не смогли договориться о более строгих ориентирах климатической политики. Премьер-министр Великобритании заявил, что обещаний мировых лидеров после двухдневных переговоров в Риме "недостаточно", и предупредил о непоправимых последствиях для планеты. Еще один серьезный фактор риска для котировок Брент на этой неделе- возможное падение цен на рискованные активы, если риторика ФРС по итогам заседания будет ожидаемо жесткой
Сегодня инвесторы ждут производственного индекса ISM PMI в США и данных Bloomberg по добыче нефти ОПЕК за октябрь. Сочетание сильного спроса и перебоев с поставками могло способствовать росту индекса ISM в октябре, хотя консенсус-прогноз предполагает снижение. Мы полагаем, что сегодня нефть может подорожать до $84/барр. на фоне ожидаемо благоприятной статистики из США, но вряд ли превысит $84,3/барр.
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