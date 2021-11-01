Вторичный рынок

В прошлый понедельник рынок ОФЗ открылся в минусе, отыгрывая жесткий сигнал Банка России. Данные о недельной инфляции, составившей 0,28%, оказали на рынок дополнительное давление, усугубив рост доходностей. По итогам недели доходности коротких облигаций выросли на 50–70 бп, среднесрочные бумаги поднялись в доходности на 55–60 бп, а длинные – на 30–50 бп. С точки зрения динамики котировок наиболее слабо смотрелся 10-летний ОФЗ-26235 (YTM 8,22%), стоимость которого за неделю снизилась на 2,8 пп. Спред на отрезке 2–10 лет сократился на 29 бп (до —24 бп), а спред 5–10 лет сузился на 14 бп (до —18 бп). Торговая активность была высокой: средний оборот торгов в секции ОФЗ на МосБирже составил 52,4 млрд руб. в день. В контексте локальных рынков долга развивающихся стран ОФЗ отстали от других бенчмарков. Следом за ними расположились облигации Бразилии, где 10-летний выпуск поднялся в доходности на 24 бп по сравнению с предыдущей неделей.

Динамика средств нерезидентов

Иностранные инвесторы на протяжении минувшей недели сокращали позиции в ОФЗ, за исключением пятницы, когда был зарегистрирован незначительный чистый приток инвестиций. В целом за неделю позиции нерезидентов на рынке ОФЗ сократились в нетто-выражении на 64,0 млрд руб., а их доля на рынке снизилась на 0,5 пп н/н, до 20,6%. Основное давление пришлось на среднесрочные облигации, в том числе чистый недельный отток средств нерезидентов из 6-летнего ОФЗ-26207 и 4-летнего ОФЗ-26234 составил по 16–17 млрд руб. Также отметим, что в дальнем сегменте кривой иностранные инвесторы перекладывались из ОФЗ-26235 с погашением в марте 2031 г., отток из которого за неделю составил 13 млрд руб., в «новый» ОФЗ-26239 с погашением в июле того же года (+15 млрд руб.).

Первичный рынок

В отличие от выпусков с фиксированным купоном, инфляционные линкеры в течение недели смотрелись неплохо и пользовались определенным спросом. Поэтому в среду Минфин провел только один аукцион, предложив инвесторам 11-летний линкер ОФЗ-52004 с лимитом 10,1 млрд руб. Объем размещения выпуска составил 6,8 млрд руб. при коэффициенте спроса и фактического размещения на уровне 2,5x. По сравнению с предыдущим аукционом, проводившимся 13 октября, бумага была размещена с более низкой доходностью по цене отсечения в 3,06% против 3,10% соответственно. По нашим оценкам, для реализации годового плана заимствований Минфину необходимо привлечь еще 470 млрд руб., что предполагает размещение облигаций в среднем на 59 млрд руб. в неделю. На наш взгляд, в нынешних условиях такая задача выглядит трудновыполнимой. Отдельно отметим, что спреды некоторых «новых» выпусков по отношению к "старой" кривой – таких как 10-летний ОФЗ-26239, 15-летний ОФЗ-26240 и 20-летний ОФЗ-26238 – заметно сократились и сейчас находятся в районе 2–3 бп. Это может быть связано с тем, что некоторые участники рынка полагают, что Минфин в краткосрочной перспективе воздержится от возобновления предложения в ОФЗ с фиксированным купоном.

Прогнозы

Кривая ОФЗ закладывает дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики в России. Повышение ключевой ставки Банком России еще на 50 бп полностью заложено в котировки коротких выпусков; также рынок высоко оценивает вероятность того, что ставка будет повышена на 75 бп. В свою очередь котировки процентных свопов на ключевую ставку и ставки Mosprime FRA торгуются из расчета, что на 6-месячном горизонте ключевая ставка Банка России достигнет 9,0%. По мнению наших экономистов, пик ключевой ставки будет достигнут на отметке 8,0%. В ближайшие несколько недель кривая ОФЗ, как мы ожидаем, останется под давлением из-за опасений инвесторов, связанных с ускорением инфляции.