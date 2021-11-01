Отечественный рынок взял курс на рост с первых минут торгов. Внешний фон не мешает оптимизму. Европейские индексы растут, сырьевые контракты преимущественно в плюсе. Кроме того, некоторые секторы оказались в состоянии краткосрочной перепроданности.

По состоянию на 15:15 мск индекс МосБиржи — 4201,70 п. (+1,25%), а индекс РТС — 1867,09 п. (+1,26%).

Основной рост рынка обеспечивают бумаги нефтегазового сектора и финансов. Растут бумаги "Газпрома" и "НОВАТЭК", реагируя на новую волну роста цен на газ в Европе. Похоже, что в текущем зимнем сезоне цены на газ будут оставаться на завышенных уровнях. Если же учесть заявления климатического саммита в Глазго, то развитые страны прекратят финансирование угольных проектов, как в сфере добычи, так и энергетики. Соответственно, главной альтернативой становится газ.

"Татнефть" сообщила о росте чистой прибыли по РСБУ за 9 месяцев в 2,4 раза до 123,3 млрд рублей. Выручка увеличилась в 1,7 раза до 761,66 млрд рублей.

Добыча газа "Газпромом" за период с января по октябрь выросла на 15,2% по сравнению с 2020 годом до 422,6 млрд кубометров.

Финансовый сектор прибавлял около 2,0%. На прошлой неделе акции сектора были под давлением на фоне неизбежной негативной переоценки инвестиций в облигации после того, как их доходности заметно выросли на фоне решения ЦБ РФ повысить ставку сразу на 75 базисных пункта. Однако в среднесрочной перспективе это решение повышает возможности финансовых организаций получать прибыль без высокого риска.

Из российской статистики отметим рост PMI в обрабатывающих отраслях до 51,6 п. в октябре с 49,8 п. в сентябре. Ускорение производства происходит на фоне увеличения темпов роста новых заказов.

Рубль вновь предпринимает попытки укрепления за счёт своей высокой доходности

Рубль начинал день неуверенно, но затем перешёл в наступление. Этому способствует относительно положительная динамика сырьевых контрактов, а также повысившаяся привлекательность долгового рынка.

К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5980 рублей.

Ставки MosPrime снизились до 7,45% на день, 7,70% на неделю и остались на уровне 8,01% на месяц.

Из глобального контекста отметим укрепление турецкой лиры после встречи лидеров Турции и США. Переговоры прошли на полях климатического саммита в Глазго. Южноафриканский ранд, напротив, оказался среди аутсайдеров на фоне начавшихся муниципальных выборов. Африканский Национальный Конгресс может провалить текущие выборы из-за сохраняющейся ущербной государственной политики.