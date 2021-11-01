Открывшись вниз на негативном внешнем фоне, рубль некоторое время находился под давлением снижающейся нефти. Однако в начале основной российской сессии нефтяные цены стали активно восстанавливаться, а глобальные площадки ускорили рост, что вызвало восходящий импульс рубля. В результате он вышел в умеренный плюс.

Мировые рынки продолжают отыгрывать стабилизацию инфляционных показателей США в пятничном отчете. Вместе с вышедшими на прошлой неделе более слабыми, чем ожидалось, данными по американскому ВВП, это увеличило вероятность, что в среду по итогам заседания ФРС не проявит жесткость в плане сроков и скорости сворачивания монетарных стимулов.

В начале дня большинство развивающихся валют находилось под давлением умеренно восходящей динамики доллара. Хотя он после открытия европейских торгов резко снизился, ситуация в секторе лишь немного улучшилась.

Российский долговой рынок возобновил нисходящую динамику. Пятничная попытка индекса гособлигаций RGBI развить восстановление не удалась, и сегодня вслед за позитивным стартом он вновь быстро сдал позиции, переписав полуторалетний минимум.

Индикатор приближается к самому низкому с начала 2019 г. уровню. Последний раз эти значения наблюдались в марте прошлого года в момент обвала всех рынков, вызванного пандемии.

Во второй половине дня рубль стал планомерно сдавать позиции, выйдя в ощутимый минус, хотя ситуация на мировых рынках лишь умеренно ухудшилась в рамках коррекции. Таким образом, рубль сохраняет относительную слабость, что может свидетельствовать об активизации покупателей инвалюты на многомесячных минимумах ее курса. Это увеличивает вероятность развития по меньшей мере более ощутимой восходящей коррекции доллара и евро к рублю.

Нефть пытается усилить восстановление

Поначалу нефтяные цены находились под давлением, но после старта европейской сессии устремились вверх. Во второй половине дня котировки перешли к умеренной коррекции и консолидации, но к текущему моменту возобновили рост, переписав дневные вершины. Сейчас Brent прибавляет 1,3% около значения $84,8.

Нефтяной рынок вновь активно реагирует на позитивную динамику других площадок. Подорожанию всех сырьевых товаров способствует быстрое ослабление доллара, стартовавшее на открытии европейских торгов.

Доллар внезапно ослаб

В начале дня американская валюта повышалась, ускорив рост на старте европейской сессии. Индекс доллара (DXY) символически обновил двухнедельный максимум, но тут же развернулся вниз, демонстрируя активное ослабление. Сейчас DXY теряет 0,1% немного выше уровня 94 п.

Европейская валюта поначалу находилась под давлением, однако на открытии основных российских торгов резко повысилась, после чего продолжила развивать восходящее движение. Сейчас пара EUR/USD прибавляет 0,15% около отметки 1,158.

Техническая картина

Пара USD/RUB продолжает возвращать позиции, утраченные во второй половине октября. Ближайшей целью восстановления доллара может стать область сопротивления 71,55–71,62 руб. Немного выше находится верхняя граница краткосрочного нисходящего канала, которая также способна выступить техническим препятствием для дальнейшего роста котировок.