Российский рынок акций вчера мощно вырос, прибавив по Индексу Мосбиржи 1,7% и показав один из лучших результатов в мире. Справедливости ради стоит отметить, что значительная часть этого подъема была сформирована закрытием шортов. Да и обороты торгов были невелики.

В целом мы пока не рассматриваем вчерашнюю динамику как возобновление фазы активного роста. На российские акции по-прежнему будет давить высокая ключевая ставка ЦБ и ожидания ее дальнейшего увеличения, что формирует переток капитала с рынка акций в облигации.

Сегодня внешний фон с утра не благоволит продолжению покупок. Американские фьючерсы слабо снижаются, в небольшом минусе практически все товары. Нефть подрастает на символические 0,2%.

Так что продолжить рост нам сегодня будет трудно. Многие спекулянты в условиях неопределенности захотят зафиксировать вчерашнюю прибыль. Скорее всего, не увидим мы ярко выраженно динамики и за океаном. В преддверии завтрашнего заседания ФРС инвесторы займут выжидательную позицию, поскольку пока непонятно, какие сигналы рынку даст Пауэлл.

Поэтому сегодня среднесрочным инвесторам лучше не предпринимать никаких действий, но быть готовым к сокращению длинных позиций. Американский рынок технически перекуплен после 4-х недель роста, и коррекцию может спровоцировать любой незначительный негатив. Против же падающей Америки мы расти не будем.

Индекс Мосбиржи гособлигаций вчера обновил минимум марта прошлого года, когда на финансовых рынках был пик коронавирусной паники. Быть может, этот факт заставит Банк России не столь агрессивно повышаться ставку, поскольку это сильно увеличивает стоимость заимствований Минфина.

Продолжает дешеветь рубль, который отдал вчера доллару процент стоимости. Впереди у пары доллар-рубль сопротивление 72, пробой которого откроет дорогу к следующей цели, лежащей чуть выше 73.

Распродажа ОФЗ очень негативна для российской валюты, поскольку часть вырученных средств идет на покупку доллара и евро. Падающий же рубль провоцирует рост инфляции. Пока поводов для изменения наметившегося восходящего тренда по паре доллар-рубль мы не видим.