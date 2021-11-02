Российский рынок начал ноябрь с роста, но интерпретировать этот рост как большую победу "быков" я не буду. Это маленькая победа, потому что объемы торгов в два раза меньше обычного. Часть инвесторов ждет заседания ФРС и заседания ОПЕК +, другая часть, пользуясь нерабочими днями, отдыхает не только от основной работы, но и от фондового рынка…. Кроме того, отечественный рынок крайне зависим от цен на нефть и газ. Пока не будет обвала цена на углеводороды, покупатели российских акций могут спать спокойно. А предпосылок для обвала цен на нефть и газ сейчас мало.

В Европе наступает зимний отопительный сезон, при этом запасы газа находятся на самом низком уровне за 10 лет. Ключевые игроки в ОПЕК + Саудовская Аравия и Россия противостоят давлению США и не собираются наращивать нефтедобычу ускоренным темпами. На днях Кувейт заявил, что группе следует придерживаться своего старого плана по постепенному увеличению добычи. С какой стати цены на нефть будут падать? Лично я вижу на графике нефти Brent боковую консолидацию 82-86 долларов.

Среди неудачников вчерашнего дня отмечу акции ПИК (-2,48%). С конца сентября котировки находятся в понижательном тренде. На этой неделе давление на акцию усилилось – компанию критикуют за то, что она мало думает о внедрении новых технологий, а вместо этого привлекает большое количество рабочих из Узбекистана и Киргизии. Не мне судить, насколько справедлива эта критика, но власти Москвы готовят специальный план по отказу от труда мигрантов на стройках. Об этом вчера заявил Вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев. Внедрение новых технологических решений потребует инвестиций. Интересно, что под огнем критики находится ПИК, другие застройщики в "миграционном контексте" упоминаются реже – акции ГК Самолет и ЛСР вчера выросли.

ГК "Мать и Дитя" за 9 месяцев 2021 года увеличила выручку на 44%. Руководство компании завило, что рост выручки по ключевым направлениям стал возможен благодаря росту среднего чека. Продолжается активное строительство новых госпиталей. Бизнес компании растущий и диверсифицированный по регионам.

Котировки акции МосБиржи выросли на 0,85%. Биржа подтвердила планы довести количество иностранных акций в листинге к концу этого года с 441 до 500.

Жду нейтральное открытие рынка. Индекс РТС вчера вплотную подошел к уровню сопротивления 1870 и за него "быкам" придется еще побороться. Более серьезное сопротивление находится в районе 1910, где проходит ранее пробитый вниз повышательный тренд, но оно пока не актуально.