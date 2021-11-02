В начале недели настроения на мировых рынках продолжили улучшаться. Индекс развивающихся рынков (MSCI EM: 0%) остановил свое снижение, завершив день безыдейно, в то время как индекс развитых рынков MSCI World (+0,5%) подрос, обновив рекордные уровни. Американские рынки продолжили отыгрывать сильные отчеты крупнейших корпораций. Так, индекс S&P500 (+0,2%), ведомый компаниям потребительского и энергетического секторов, проторговывал уровень 4600 пунктов, с попытками тестирования новых максимумов, чему способствовало снижение доходности американских казначейских облигаций, а также некоторое ослабление доллара. Добавила позитива и неплохая статистика по окончательным данным по PMI и ISM в США за октябрь, которые составили 58,4 пунктов и 60,8 пунктов соответственно.

По состоянию на утро вторника настрой рынков можно охарактеризовать как слабо негативные. Ключевые азиатские индексы снижаются, за исключением Южной Кореи после публикации данных по потребительской инфляции в октябре. Фьючерсы на американские и европейские индексы в слабом минусе. Цены на нефть Brent подрастают, однако цены на промышленные металлы снижаются.

Полагаем, что в течение дня на рынках будет отсутствовать выраженная динамика из-за скудности новостного фона. Однако не исключаем развития волатильности рынков перед завтрашним заседанием ФРС, на котором регулятор может объявить об ужесточении денежно-кредитной политики и озвучить условия по сворачиванию программы выкупа активов.

В понедельник индекс МосБиржи прибавил 1,7%, отыграв снижение двух предыдущих торговых сессий и вернувшись выше уровня 4200 пунктов.

Стабилизации ситуации на рынке способствовало восстановление цен на энергоносители, в результате чего подорожали крупнейшие нефтегазовые компании (Газпром: +2,5%; Татнефть: +2,3%; НОВАТЭК: +2,2%). Оптимизм распространялся и на акции финансового (TCS Group: +6,6%; Сбер ао: +4,2%; Сбер ап: +3,3%) и горнодобывающего секторов (Алроса: +4,2%; Северсталь: +3,0%; ММК: +1,9%; НЛМК: +1,8%), снижавшиеся на прошлой неделе. Отдельно стоит отметить бумаги Акрона (+10,6%), которые резко выросли после пятничных данных по РСБУ, а также бумаги Распадской (+8,3%) и Мечел (+5,5%), несмотря на снижение цен на уголь. Аутсайдерами торгов стали акции ПИК (-2,6%), сохранившие инерционное падение.

Несмотря на слабо негативный внешний фон, крепость цен на нефть окажет поддержку сегодня российскому фондовому рынку, в результате чего индекс МосБиржи будет консолидироваться вблизи уровня 4200 пунктов.