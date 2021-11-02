Если всю предыдущую неделею наш рынок акций отставал от динамики западных площадок, то вчера эта тенденция прекратилась. Индекс МосБиржи показал уверенную восходящую динамику на протяжении всей сессии понедельника. Итоговый результат оказался одним из лучших на мировых рынках.

Объемы торгов при этом начали снижаться (91 млрд руб.), но это можно объяснить фактором нерабочей/укороченной недели. Скорее всего, сегодня и завтра обороты продолжат падать, а в пятницу торговая активность будет еще ниже.

Важным фактором поддержки нашего рынка стало завершение фазы укрепления рубля. Это позитивно для акций экспортеров, занимающих половину в структуре индекса. Курс USD/RUB вернулся к 71,5. При сохранении стабильности на сырьевых площадках поводов для продолжения девальвационного импульса в рубле не наблюдается. Наоборот, курс в ближайшее время может вновь опуститься в район 70–71.

Сегодня торги на нашем рынки могут пройти в нейтральном ключе перед важными предстоящими событиями, а именно заседанием ФРС в среду и встречей ОПЕК+ в четверг. По индексу МосБиржи по-прежнему актуален восходящий тренд. До его нижней границы еще далеко, она расположена около 3960–3970 п. Ну а сверху в качестве ближайшего ориентира и в то же время уровня сопротивления выступает область исторических максимумов 4290–4300 п. Эта зона отделяет от еще одной волны роста к 4380–4400 п. Краткосрочный прогноз по динамике нашего рынка сейчас в основном нейтральный.

Устойчивей остальных могут выглядеть акции нефтяного сектора. По-прежнему положительный среднесрочный взгляд сохраняется по акциям Роснефти, Лукойлу и Татнефти. Растущая формация все еще актуальна и в акциях Газпром нефти.

На долговом рынке ситуация сильно отличается от того, что мы видим в российских акциях. Рублевые облигации продолжают падать. Индекс ОФЗ (RGBI) в понедельник опустился ниже минимальных значений, которые были на пике паники весной 2020 г. То же самое касается и индекса корпоративных облигаций (RUCBICP). Доходность к погашению по пятилетним ОФЗ подскочила уже до 8,37%. Бонды в значительной степени заложили фактор более жесткой политики Банка России и дальнейшего повышения ключевой ставки на декабрьском заседании.

За океаном тем временем продолжается привычное ралли. Индекс S&P 500 в 71 раз в этом году переписал исторические максимумы. Следующие ориентиры наверху сместились к 4715–4720 п.