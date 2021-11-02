Рубль дешевеет третий день подряд
Вчера пара доллар-рубль все-таки ушла выше отметки 71,5 руб. во второй половине дня
В первой половине дня пара доллар-рубль пыталась закрепиться ниже отметки 71 руб. при поддержке отскакивающей нефти. Однако, несмотря на ажиотаж на отечественном и американском фондовых рынках, пара не смогла удержать позиции. Ослаблению способствовало массовое открытие шорт-позиций трейдерами на глобальные краткосрочные займы, что формирует опасения о продолжении роста инфляции на мировых рынках. Также определенное давление на рубль оказала статистика по деловой активности от ISM в США, вышедшая выше ожиданий.
Утро вторника создает слабопозитивный фон для рубля. Фьючерсы на фондовые рынки США находятся под незначительным давлением, нефть торгуется в плюсе.
Сегодня мы опасаемся продолжения аналогичной динамики пары доллар-рубль с возможным тестированием отметки 72 руб. До заседания ФРС перспективы значимого укрепления рубля выглядят слабыми.
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