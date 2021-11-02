Рубль начинал день неуверенно, затем попытался укрепиться, но негативная динамика рынка ОФЗ свела все попытки оптимистов на нет. Рост инфляции в РФ пока не прекращается, а это означает высокую вероятность дальнейшего повышения ставки ЦБ РФ. Поэтому в краткосрочной перспективе рубль и рынок ОФЗ могут оставаться под давлением.

На Forex доллар слабел вместе с японской иеной, что указывает на присутствие аппетитов к риску. Среди валют EM наиболее сильные позиции оказались у турецкой лиры после встречи лидеров Турции и США на полях климатического саммита в Глазго. Рубль не был аутсайдером дня, но к вечеру доллар поднялся выше 71,5 рублей, а евро выше 83,0 рублей. После коррекционного отката движение на укрепление россиянина возобновиться. Первым признаком этого станет стабилизация доходностей на рынке ОФЗ.