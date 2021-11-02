Рост доходностей ОФЗ заставляет рубль временно откатиться
Рубль начинал день неуверенно, затем попытался укрепиться, но негативная динамика рынка ОФЗ свела все попытки оптимистов на нет. Рост инфляции в РФ пока не прекращается, а это означает высокую вероятность дальнейшего повышения ставки ЦБ РФ. Поэтому в краткосрочной перспективе рубль и рынок ОФЗ могут оставаться под давлением.
На Forex доллар слабел вместе с японской иеной, что указывает на присутствие аппетитов к риску. Среди валют EM наиболее сильные позиции оказались у турецкой лиры после встречи лидеров Турции и США на полях климатического саммита в Глазго. Рубль не был аутсайдером дня, но к вечеру доллар поднялся выше 71,5 рублей, а евро выше 83,0 рублей. После коррекционного отката движение на укрепление россиянина возобновиться. Первым признаком этого станет стабилизация доходностей на рынке ОФЗ.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20211102/835101229.html