S&P 500 открыл ноябрь новым максимумом на закрытие на фоне начала пиковой недели сезона отчетности и ожидания заседания ФРС. Индекс прибавил +0.2%, закрывшись в плюсе третью сессию подряд, при этом рост показали также восьми из 11 основных секторов рынка. Consumer Discretionary (+1.8%) и Energy (+1.7%) возглавили рост, в то время как Healthcare и Communications упали на —0.1%. Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся до уровня 36,000 пунктов и закрылся на новом максимуме, в то время как высокотехнологичный Nasdaq 100 вырос на +0.4% и также закрылся новом историческом максимуме. Сильнее всего вырос индекс компаний малой капитализации Russell 2000 – по итогам дня он прибавил +2.7%. Ралли в понедельник продолжило сильный октябрь, когда индекс S&P 500 показал самый большой месячный рост с ноября 2020 года и самый большой рост с начала сезона отчетности с 2014 года.

Эта неделя принесет целый набор потенциальных макрокатализаторов. Чиновники ФРС встречаются на этой неделе на фоне самого большого кризиса предложения из-за проблем в цепочках поставок с времен нефтяного кризиса 1973 года, а министерство финансов в среду намерено объявить о дальнейших намерениях по привлечению денег. В Вашингтоне сенатор Джо Манчин разбил надежды демократов на быстрое принятие пакета налогов и стимулирования президента Байдена в размере $1.75 трлн. Также всю неделю рынок будет наводнять отчетность корпораций, сезон которой вышел в апогей.

По словам основателя Sevens Report Тома Эссей, к концу недели «краткосрочный макроэкономический ландшафт до конца года может стать полностью понятным». «Риски для текущего ралли нарастают, но, если мы не получим серьезного сюрприза от ФРС или Конгресса на этой неделе, это риски, которые, скорее всего, встанут на повестке дня в 2022 году, а не до Нового года», — написал Эссе в заметке.

Джо Манчин резко затормозил экономический план Байдена. Сенатор-демократ сказал, что ему нужно больше времени, чтобы оценить влияние пакета в $1.75 трлн на инфляцию и государственный долг, разбив надежды на быстрое голосование. Он также раскритиковал прогрессистов за то, что они задерживают двухпартийный инфраструктурный пакет до достижения согласия по более крупному законопроекту. Пресс-секретарь Байдена Джен Псаки заявила, что Белый дом уверен, что доработанный вариант предложения разрешит опасения сенатора и получит его поддержку.

Согласно опросу Bloomberg, ОПЕК обеспечила едва ли половину увеличения добычи нефти, запланированного на октябрь, добавив лишь +140,000 баррелей в день из-за трудностей, с которыми столкнулись Ангола и Нигерия. Это может усилить нетерпение, выражаемое Джо Байденом и другими лидерами, которые хотят, чтобы группа добывала больше запланированного, из-за проблем с энергетическим кризисом. Ключевые участники, включая Кувейт, отвергли такие призывы, заявив, что запланированного увеличения суточной добычи на +400,000 баррелей вполне достаточно.