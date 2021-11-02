Рынки находятся в ожидании сокращения QE
Сегодня стартует двухдневное заседание Комитета по операциям на открытом рынке ФРС (FOMC). Учитывая, что инвесторы ожидают объявление о сокращении программы стимулирования, фондовые индекс Азии и фьючерсы на основные индексы Европы и США торгуются разнонаправлено без ярко выраженной динамики. Предполагается, что программа стимулов будет сокращаться на $15 млрд в месяц и полностью завершится к середине следующего года. При этом сокращение объемов в $20 млрд и выше может привести к распродажам на фондовых площадках.
Валютные колебания на утренних торгах незначительны, индекс доллара в ожидании итогов заседания ФРС колеблется у локальных максимумов. На товарных рынках продолжается снижение цен на китайский уголь — в месячном выражении котировки просели на 50%.
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