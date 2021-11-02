В понедельник цены на нефть выросли на фоне новостей о том, что страны ОПЕК в октябре не смогли увеличить добычу до целевых уровней.

По данным опроса Reuters, добыча ОПЕК (без учета России и других членов ОПЕК+ вне картеля) в октябре выросла на 190 тыс. б/с против целевых 254 тыс. б/с. Уровень исполнения сделки по сокращению добычи странами картеля вырос до 118% со 114% в сентябре.

Недостаток производства связан с небольшими участниками ОПЕК, которые не успевают нарастить добычу из-за нехватки мощностей. В частности, с проблемами сталкиваются Нигерия, Ангола, Республика Конго, Экваториальная Гвинея и Габон. Также упал уровень добычи в Ливии, где произошла утечка в трубопроводе, но ее ограничения сделки ОПЕК+ не касаются из-за сложной политической ситуации в стране.

Медленные темпы роста добычи в странах ОПЕК увеличивают риски более затяжного дефицита на рынках нефти и поддерживают высокие цены. На этой неделе ОПЕК и другие крупные нефтепроизводители, вместе составляющие альянс ОПЕК+, обсудят производственную политику на декабрь. По действующему плану, увеличение добычи составит 0,4 млн б/с. Базовый прогноз предполагает, что альянс не будет отклоняться от этого значения, что будет умеренно позитивным сигналом для рынка нефти.

В то время как нефтепроизводители не готовы оперативно увеличить предложение, спрос остается сильным. Китайские НПЗ планируют нарастить поставки топлива в IV квартале, чтобы удовлетворить растущий спрос. Первый по размеру китайский НПЗ Sinopec сообщает, что его нефтеперерабатывающие мощности работают с полной загрузкой. В сентябре и октябре поставки топлива уже подскочили на 20%. Второй по размеру китайский НПЗ PetroChina в октябре нарастил импорт сырой нефти на 10% и увеличил поставки топлива на 23%. Несмотря на это, запасы топлива в Китае активно снижаются. В сентябре сокращение бензина и дизельного топлива составило 24% и 28% г/г соответственно.

Фьючерсы на Brent постепенно восстанавливают позиции. Потенциал отскока после коррекции реализован и для дальнейшего роста будет важно наличие позитивного информационного фона. Сегодня поздно вечером свою оценку запасов нефти в США представит API, а завтра в 17:30 МСК официальную статистику представит EIA. По оценке аналитиков, опрошенных Reuters, запасы нефти могли вырасти на 1,6 млн барр., в то время как запасы бензина и дистиллятов — сократиться на 1,5 и 1,2 млн барр. соответственно.

Сегодня с утра фьючерсы на Brent торгуются на 0,2% выше уровней закрытия предыдущего дня.



