Инвесторы закладывают в цены риски повышения ключевой ставки до 8,5%
В понедельник доходность 10-летних ОФЗ выросла до 8,35% (+14 б.п.), 1-летних – до 8,12% (+19 б.п.). Основным драйвером снижения цен ОФЗ выступает пересмотр ожиданий по ключевой ставке ЦБР на фоне высоких темпов роста потребительских цен. По итогам заседания 22 октября и в опубликованном вчера докладе по денежно-кредитной политике регулятор отметил усиление проинфляционных рисков на горизонте 2021 – 2022 гг. Во время последней пресс-конференции Э. Набиуллина отметила, что не исключает повышение ключевой ставки в декабре до 8,5% (+100 б.п.).
Дополнительное давление на рынок рублевых облигаций оказывают ожидания ужесточения монетарной политики мировыми Центробанками и рост доходности облигаций на глобальном рынке. 10-летние евробонды Мексики и Бразилии вчера выросли в доходности на 5 и 9 б.п. соответственно. На прошлой неделе короткие евробонды Австралии выросли в доходности сразу на 50 б.п., отреагировав на отмену интервенций регулятора с целью поддержания доходности трехлетних гособлигаций на уровне 0,1%.
Сегодня продажи в сегменте рублевого госдолга могут продолжиться. В ближайшее время наиболее вероятным считаем движение 10-летних ОФЗ ближе к верхней границе диапазона 8,25 – 8,50% годовых.
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