Вопреки ожиданиям, цены на нефть вчера подросли, но остаются пока на уровне 85 долл./барр. Поддержку по-прежнему оказывают ожидания высокого спроса на энергоносители при их дефиците – на рынке вновь появились прогнозы, что цены на нефть в сл.году достигнут  трехзначных цифр. Мы сохраняем скептицизм относительно перспектив дальнейшего взлета цен на нефть, как минимум до заседаний ФРС и ОПЕК+, которые состоятся на днях. Сегодня по Brent ориентируемся на консолидацию в зоне 85-86 долл./барр.