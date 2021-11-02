В трехлетних ОФЗ уже доступна доходность 8,5%
Сектор российских еврооблигаций: немного вниз. Первичный рынок притормозил, хотя в конце прошлой недели прошла информация, что в начале ноября «Газпром» может предложить евробонды в единой европейской валюте. Обстановка на «вторичке» продолжает определяться динамикой UST, доходности которых вчера умеренно подросли.
Сектор ОФЗ: переписывание ценников вниз продолжилось. С началом новой недели и месяца конъюнктура в сегменте рублевого госдолга не изменилась: всё по-прежнему окрашено в густой красный цвет. ОФЗ с постоянными купонами потеряли почти 50 б. п., тогда как сегмент «санкционных» бумаг, которых Минфин начал размещать с середины июня – еще больше, почти фигуру. В 3-летних бумагах уже доступна доходность 8,5%. Интересным моментом является фронтальный характер снижения цен – даже самые дальние выпуски ОФЗ, которые еще недавно торговались на уровне 8,0-8,1%, вчера закрылись по доходности 8,3%.
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