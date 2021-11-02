Растущие цены на нефть обеспечивают поддержку российскому рынку акций
Вчера рынки акций в США и Европе выросли, при это американские индексы продолжили свою рекордную поступь, достигнув новых исторических максимумов. Фьючерс на S&P 500 mini с утра слегка снижался (-0,15%), как и часть азиатских рынков. Тем не менее, растущие цены на нефть обеспечивают поддержку российскому рынку акций в начале дня – Brent находится на уровне 85,15 долл. за баррель (+0,52%). Данные за октябрь показали, что страны ОПЕК добывали в прошедшем месяце 190 тыс. баррелей в день при квоте 254 тыс. баррелей.
В результате индекс Мосбиржи к настоящему времени прибавляет 0,25%. Среди более-менее ликвидных бумаг выделим акции «Сегежи» (+3,8% на финансовой отчетности), «Распадской» (-1,68%), обыкновенные акции «Мечела» (-1,04%) и Русала (-0,61%). Более подробно см. нижеприведенную таблицу.
Возвращаясь к климатической повестке дня, обсуждаемой на саммите в Глазго, обратили бы внимание, что вчера председатель правительства М.Мишустин подписал распоряжение, которым утвердил «Стратегию социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года». В рамках целевого сценария прогнозируется рост российской экономики на уровне 3% в год до 2050 года. При этом планируется уменьшить выброс парниковых газов к 2050 году на 80% от уровня 1990 года и достичь углеродной нейтральности к 2060 году.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20211102/835101584.html