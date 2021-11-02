Вчера рынки акций в США и Европе выросли, при это американские индексы продолжили свою рекордную поступь, достигнув новых исторических максимумов. Фьючерс на S&P 500 mini с утра слегка снижался (-0,15%), как и часть азиатских рынков. Тем не менее, растущие цены на нефть обеспечивают поддержку российскому рынку акций в начале дня – Brent находится на уровне 85,15 долл. за баррель (+0,52%). Данные за октябрь показали, что страны ОПЕК добывали в прошедшем месяце 190 тыс. баррелей в день при квоте 254 тыс. баррелей.

В результате индекс Мосбиржи к настоящему времени прибавляет 0,25%. Среди более-менее ликвидных бумаг выделим акции «Сегежи» (+3,8% на финансовой отчетности), «Распадской» (-1,68%), обыкновенные акции «Мечела» (-1,04%) и Русала (-0,61%). Более подробно см. нижеприведенную таблицу.

Возвращаясь к климатической повестке дня, обсуждаемой на саммите в Глазго, обратили бы внимание, что вчера председатель правительства М.Мишустин подписал распоряжение, которым утвердил «Стратегию социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года». В рамках целевого сценария прогнозируется рост российской экономики на уровне 3% в год до 2050 года. При этом планируется уменьшить выброс парниковых газов к 2050 году на 80% от уровня 1990 года и достичь углеродной нейтральности к 2060 году.



