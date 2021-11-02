МТС представит свои финансовые результаты за 3К 2021 г. в среду 17 ноября. Мы полагаем, что группа продемонстрировала стабильные темпы роста выручки и OIBDA в соответствии с предоставленными годовыми ориентирами. Практически полное отсутствие международного роуминга продолжает оказывать негативное влияние на показатели оператора. Основными факторами роста в прошедшем периоде, на наш взгляд, стали повышение тарифов в первой половине года, консолидация активов МТТ и Зеленой точки, а также сильные результаты МТС Банка. Рентабельность OIBDA, как мы полагаем, осталась на уровне предыдущего квартала. Наша рекомендация для акций МТС сейчас "Покупать" с целевой ценой 388 руб. за бумагу.

Согласно нашим расчетам, выручка МТС по итогам квартала увеличилась на 8,2% г/г, до 138 млрд руб., включая рост сервисной выручки на уровне 8,6% г/г. Доходы от сервисов мобильной связи, по нашим оценкам, выросли на 4% г/г благодаря сопоставимой корректировке тарифов в первой половине года. Международный роуминг все еще не восстановился, и мы полагаем, что его влияние на выручку и рентабельность г/г было нейтральным. Абонентская база в России могла немного увеличиться г/г, отражая восстановление в предыдущие периоды. В сервисах фиксированной связи мы ожидаем ускорения роста до 16% г/г против 4% в предыдущем квартале. Во многом это связано с консолидацией приобретенных активов МТТ и Зеленой точки. Без учета этого эффекта рост выручки сегмента, скорее всего, остался вблизи 4% г/г.

Мы полагаем, что 3К стал еще одним сильным периодом для МТС Банка. Выручка финансовой организации могла вырасти на 38% г/г, чему способствует значительное увлечение кредитного портфеля. Совокупный кредитный портфель банка по итогам 2К увеличился на 49% г/г, включая рост розничного сегмента на 59% г/г.

Количество розничных точек, на наш взгляд, незначительно увеличилось г/г, но осталось примерно на том же уровне кв/кв. В данный момент, МТС не планирует заметного сокращения или увеличения числа действующих салонов и, скорее, будет проводить внутреннюю оптимизацию за счет работы с арендой и персоналом. В 3К 2020 г. большинство салонов связи уже функционировали в обычном режиме, так что основным драйвером роста розничной выручки, как мы полагаем, стали онлайн-продажи.

В Армении мы ожидаем увидеть небольшое сокращение выручки и OIBDA в рублях, что связано с негативным влиянием валютного курса. Отсутствие большей части туристических потоков продолжает негативно влиять на телекоммуникационный рынок страны.

Согласно нашим оценкам, скор. OIBDA группы увеличилась на 4,5% г/г, а рентабельность осталась на уровне предыдущего квартала. Снижение рентабельности относительно сопоставимого периода прошлого года объясняется эффектом высокой базы, негативным вкладом розницы, а также отсутствием существенных позитивных подвижек с роумингом. Во 2К 2021 г. также наблюдался существенный позитивный эффект от восстановления МТС Банка, но сейчас столь сильного влияния мы не ожидаем.

Последний прогноз компании предполагает рост выручки в 2021 г. на уровне 7-9% г/г и рост скор. OIBDA более или равный 5%. Капитальные затраты должны составить 100-110 млрд руб. По итогам 3К, на наш взгляд, данные ориентиры останутся неизменными. В день выхода результатов менеджмент МТС проведет конференц-звонок, на котором, как мы ожидаем, будут обсуждаться развитие экосистемы, ориентиры на следующий год и обозначенные планы выделения некоторых активов в рамках структуры группы.