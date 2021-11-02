Прошлая неделя продемонстрировала довольно резкий кульбит пар доллар-рубль и евро-рубль от годовых минимумов (69.4 и 80.7, соответственно) до 71.7 и 83.1 на закрытие понедельника. Ослабление, начавшееся в прошлую среду, было вызвано быстрым изменением потоков ликвидности после окончания октябрьского налогового периода, а волатильность сырьевых цен (баррель Brent отступил от максимальных с 2018 года значений – с $87 до $83-85) добавила волнения.

В целом, перспектива дальнейшей динамики выглядит относительно хорошей, в результате чего, мы улучшили прогнозы USD/RUB до 71.50-73.0 и EUR/RUB до 81.8-84.4 до конца 2022 года. В то же время, трендовый переход рублевых пар к уровням ниже 70.0 и 82.0 видится нам в моменте неоправданным:

1. Потенциальное улучшение текущего счета (Росбанк: $115-120 млрд в 2021 и $105-110 млрд в 2022 году) не выглядит исключительно позитивным фактором для состояния рынка валютной ликвидности. Отток капитала, по нашим оценкам, в 2021 году достигнет $70 млрд, а в 2022 – останется вблизи $60 млрд. Одновременно с этим, предстоящий возврат объемов добычи нефти до уровней 2019 года усилит действие бюджетного правила (Росбанк: $35 млрд в 2021 году и $45-50 млрд в 2022 году), что также будет пропорционально воздействовать на баланс валютной ликвидности и ограничивать позитивные эффекты повышенных сырьевых цен в следующем году.

2. Позитивные факторы, воздействующие на текущий счет имеют временный характер, а формирующиеся негативные могут быть более продолжительными – рост цен на энергоносители рассматривается как потенциальное свойство предстоящего отопительного сезона 21/22, закрытые границы ограничивают в прошлом весьма значимый объем импорта услуг, а "двойное" укрепление реального эффективного курса рубля (из-за номинального курса и повышенной инфляции) создает благоприятную почву для разгона товарного импорта.

3. Не стоит недооценивать риски оттока капитала: мировые рынки находятся в неопределенности касательно позиции ведущих центральных банков по длительности инфляционных шоков. Плавно меняющийся консенсус в пользу более устойчивых инфляционных последствий пандемии повышает риски более быстрого ужесточения монетарной политики как в США, так и в Европе, а материализация этих угроз будет дисконтировать эффект высоких процентных ставок в России. Соответственно, текущие предпосылки можно рассматривать как благоприятные и сбалансированные по риску.

В довершение, в конце текущей "короткой" недели и в начале следующей, мы видим большой навес факторов неопределенности, которые преувеличивают реакцию рубля в направлении коррекции. В среду ФРС США, вероятно, опубликует план по сокращению программы выкупа активов, а в четверг ОПЕК+ вынесет вердикт по уровню нефтедобычи. При этом, со стороны ФРС может появиться чуть больше рестриктивных комментариев, а со стороны ОПЕК+ – инициатива для более быстрого увеличения добычи. Наконец, 8 ноября Минфин озвучит планы по ежемесячной покупке валюты: мы оцениваем объем валютных интервенций на уровне 330–350 млрд руб., что превысит 317–327 млрд руб. в сентябре-октябре и вынудит рубль задержаться у верхней границы интервалов 70.7–71.7 (против доллара) и 81.7–82.9 (против евро).