По итогам торгов в понедельник американские фондовые индексы закрылись в положительной зоне. В разрезе секторов наибольший рост продемонстрировали акции компаний потребительских товаров выборочного спроса и энергетического сектора. П

Продолжается сезон отчетности, 295 компаний из индекса S&P500 уже предоставили квартальные финансовые результаты: 82% компаний отчитались лучше консенсус – прогноза по чистой прибыли, 67% по прогнозу выручки.

На текущей неделе внимание инвесторов будет сфокусировано на заседании ФРС США, которое пройдет 3 ноября, по итогам заседания аналитики ожидают что ФРС анонсирует снижение объемов выкупа активов. Нормализация монетарной политики на фоне восстановления экономики и ускорения инфляции наблюдается в различных регионах мира. Так, сегодня Банк Австралии объявил о том, что больше не будет управлять кривой доходности, и просигнализировал о более раннем, чем ожидалось, повышении ставок.

Вчера стартовала Конференция ООН по изменению климата (COP 26), среди важных заявлений мы отмечаем анонсированные цели Индии, руководство которой заявило о достижении углеродной нейтральности к 2070г.

Новости компаний

Компания Snap неделей ранее предоставила ежеквартальные финансовые результаты. Выручка за квартал составила $1,07 млрд, что на 57% выше прошлогоднего значения и на 3% ниже консенсус прогноза в $1,09 млрд. В географическом разрезе сегментов выручка в Северной Америке была на уровне $787 млн (+60% г/г) при ожиданиях в $799 млн (на 1% ниже). Европейский регион принес $153 млн выручки (+49% г/г, на 5% ниже консенсуса). В сегменте «Остальной мир» выручка не дотянула до ожиданий консенсуса на 9%, но выросла на 53% г/г. В то же время общее число ежедневно активных пользователей (DAU) по итогам 3 кв. составило 306 млн (+23% г/г), а ожидалось 302 млн.

В Северной Америке число DAU оказалось в рамках ожиданий – 96 млн (+7% г/г), в Европе на 1 млн выше ожиданий (80 млн, +11% г/г), а в остальном мире на 3 млн выше ожиданий (130 млн, рост +49% г/г). Скорректированная EBITDA составила $174 млн против ожиданий в $138 млн, а скорректированная прибыль на акцию $0,17, в то время как ожидалось $0,08. Компания отметила, что приложением компании пользуются 75% населения в возрасте от 13 до 34 лет в США, Канаде, Франции и ряде других стран. Менеджмент также отметил потенциал платформы дополненной реальности (AR), которую через линзы/маски используют в среднем 200 млн пользователей приложения Snapchat каждый день. Кроме этого, менеджмент предоставил прогноз на 4 квартал, который включает в себя увеличение DAU до 316-318 млн и выручку в диапазоне $1,16-1,2 млрд, что подразумевает рост год-к-году в размере 28-32%.

По нашим оценкам, это, безусловно, негативная отчетность, особенно в части прогноза на 4 кв. Основной причиной того, почему компания не дотянула в 3 кв. до прогноза менеджмента и ожиданий консенсуса, стало изменение политики IDFA компании Apple. Как мы не раз отмечали, именно в 3 кв. данное изменение должно было начать сказываться на финансовых результатах компании. Напомним, что изменение политики IDFA влияет на получение приложениями (в данном случае Snapchat) информации о пользователе. Теперь пользователь может запретить приложению идентифицировать его уникальный номер устройства на базе iOS, что влечет за собой проблему для приложений с таргетированием пользователю рекламы, так как приложение не видит его историю запросов и посещений сайтов. Компания Apple внедрила систему SKAdNetwork, которая должна была смягчить изменение политики IDFA, но пока ее результативность для отслеживания эффективности рекламы сильно уступает, тому, что было у самих приложений до изменения политики IDFA. Snapchat запустил свой собственный сервис Advanced Conversions, который позволяет рекламодателям отслеживать эффективность их рекламных компаний, но пока он также далек от идеала.

Мы ожидаем, что в ближайшие несколько кварталов изменение политики IDFA продолжит оказывать негативное влияние на результаты компании, плюс ситуация может усложниться после обновления iOS 15, которое еще больше ограничит возможности приложений в таргетировании рекламы пользователям. Кроме изменения политики IDFA еще одной преградой для роста выручки Snap в 4 кв. может стать снижение рекламных бюджетов компаний из отраслей, которые пострадали от срыва цепочек поставок, из-за которых у компаний образовался дефицит товарных запасов, поэтому увеличивать рекламные расходы нет смысла.

Менеджмент ожидает, что эти два фактора продолжат оказывать негативное влияние на показатель «Средняя выручка на пользователя» (ARPU) в ближайшие месяцы и предоставил достаточно консервативный прогноз, который, к слову, и привел к распродажам в акциях компании.

Western Digital отчитались о первом финансовом квартале в рамках ожиданий, но расстроили низким прогнозом на следующий квартал. Выручка в $5,1 млрд оказалась выше консенсус-прогноза на $40 млн. Чистая прибыль на акцию по GAAP в $1,93 оказалась ниже ожиданий на $0,1. Объявленный прогноз менеджмента на следующий квартал предполагает выручку в $4,7-4,9 млрд и чистую прибыль на акцию в $1,95-2,25 по сравнению с консенсус-прогнозом на рынке в $5,24 млрд и $2,63 соответственно. Котировки акций в пятницу после отчетности закрылись на 9% ниже.

Мы оцениваем отчетность негативно. Более низкий, чем ожидалось, прогноз по финансовым результатам в следующем квартале обосновывается срывами поставок в отрасли, как у клиентов, так и у самой компании, а также высокими запасами HDD в Китае и слабой динамикой продаж сегмента флэш-памяти. Скорей всего, Western Digital не хватает контроллеров, как для HDD, так и для SSD дисков. Относительно высоких запасов HDD в Китае Western Digital неприятно удивил инвесторов, так как за неделю до этого на отчетности Seagate никаких опасений по этому поводу не отмечалось. Средняя цена продаж в сегменте флэш памяти оставалась без изменений в отчетном квартале, но на рынке отмечается возможная слабость в ценах в ближайших кварталах. Наша целевая цена в $61 основана на консервативном прогнозе динамики цен на флэш память. На рынке гораздо более позитивный консенсус целевой цены в $91, похоже, будет пересматриваться вниз после отчетности в ближайшие дни, что может оказывать давление на акции.

Zendesk предоставила квартальные финансовые результаты незначительно выше консенсус прогноза, однако фокус инвесторов сместился на анонсируемую сделку M&A с компанией Momentive.

Рассмотрим для начала квартальные результаты. Выручка составила $346,9 млн (+32,5%) против $335,4 млн (+28%) консенсус-прогноза. Показатель EPS составил $0,17 на уровне консенсус-прогноза. Темпы роста выручки ускорились относительно 2-го квартала 32,5% против 29% кварталом ранее на фоне сохранения повышенного спроса на решения Zendesk вкупе с запуском нового продукта Zendesk Suite. В феврале компания запустила новое комплексное предложение для клиентов Zendesk Suite с упрощенной схемой тарификации. Предложение включает омниканальное решение для взаимодействия с клиентами, в которое внедрена вся продуктовая линейка Zendesk (чаты, база ЧАВО, встроенная голосовая связь, отчеты и аналитика, CRM). Общая доля решения Zendesk Suite в совокупной ARR (возобновляемая выручка в годовом выражении) компании по итогам квартала составила 25% против 16% кварталом ранее.

По итогам квартала Net Expansion Rate (рост выручки существующих клиентов) впервые с 2016г. составила 122%, что указывает на восстановление спроса после более низких расходов клиентов в прошлом году на фоне пандемии. Темпы роста RPO (непризнанная выручка + объем законтрактованных, но неоплаченных заказов), ускорились до 46% г/г. Напомним, что RPO выступает индикативом роста будущей выручки. На фоне позитивных финансовых результатов Zendesk поднял диапазон по выручке на 2021 г. до $1 329 —$1 335 млн против $1 310-1 318 млн ранее при сохранении прогноза по операционной прибыли до $96-$102 млн.

Сделка с Momentive. Обоснованные рыночные мультипликаторы, риски изменения параметров сделки. Больше информации на Дне Инвестора 18 ноября.

Momentive – компания, предоставляющая SaaS решения для проведения опросов, получения обратной связи клиентов, сотрудников, пользователей и пр. Решения компании можно разделить на 3 сегмента: 1) Платформа опросов – решения позволяющие проводить различные виды опросов (наличие шаблонов, проведение анализа на основе ответов, простой интерфейс). Модель продаж- freemium бесплатные базовые функции, платные подписки на продвинутые решения. 2) Обратная связь (Customer Experience) – решения для получения и анализа обратной связи клиентов. 3) Анализ целевых рынков – решения для сбора данных о восприятии бренда, продукции исходя из заданных параметров целевой группы (возраст, пол, география и пр.). 90% выручки компании формируется за счет продаж подписок. Количество сотрудников компании – 1500. Выручка по итогам 2020 г. – $376 млн. Параметры сделки. Акционеры Momentive в рамках сделки за каждую акцию получат 0,225 акций Zendesk (исходя из стоимости акций Zendesk за последние 15 дней), что соответствует стоимости акции Momentive в $28. По итогам сделки акционеры Momentive будут владеть 22% объединенной компании. В случае одобрения акционерами обеих компаний (в 1 кв. ожидается проведение голосования акционеров) сделку планируют закрыть в 1 половине 2022 г.

По оценкам менеджмента к 2024 г. выручка объединенной компании составит $3,5 млрд, в 2025 г. $4,5 млрд (что на 50% выше предыдущих прогнозов Zendesk в $3 млрд). Достижение этих целей будет за счет возможностей кросс-продаж; наличия комплекса решений: (решения Zendesk позволяют понять, что клиенты делают, решения Momentive позволяют понять, что клиенты думают); возможности доп. инвестиций в бизнес за счет реализуемой синергии по издержкам. По оценкам Zendesk за счет сделки M&A целевой рынок объединенной компании почти удвоится с $85 млрд до $165 млрд. Более детальные параметры по прогнозам, возможностям ресселинга продуктов в рамках объединенной компании будут представлены на Дне Инвестора 18 ноября.

На текущий момент сложно оценить возможный синергетический эффект от сделки по выручке, учитывая отсутствие информации по совпадению (overlapping) клиентской базы обеих компаний (детальные данные Zendesk планирует предоставить 18 ноября в рамках Дня инвестора). Менеджмент ожидает что к 2024 г. выручка объединенной компании может составить $3,5 млрд (предполагает 4-CAGR 26%), к 2025 г. 4,5 млрд, что на наш взгляд, достаточно агрессивно, учитывая исторические темпы роста компаний. Так, исторический 3-летний CAGR выручки Momentive составлял 20%, ожидаемый 3-летний CAGR 18% (консенсус-прогноз Bloomberg), у Zendesk исторический 34%, ожидаемый – 25%. Таким образом, менеджмент предполагает, что в 2024 г. только за счет синергетического эффекта выручка будет на 15% выше прогнозной выручки объединенной компании (без учета синергии). Мы считаем, что у объединенной компании есть возможности получения синергии по операционным издержкам, включая маркетинговые, учитывая, что в планах менеджмента рассматривается реализация комплексных продуктов. С позиции рыночных мультипликаторов, в случае одобрения, сделка пройдет по мультипликатору P/S(2021г.) 9,29х, что является верхним уровнем диапазона оценки Momentive за последние два года.

На наш взгляд, есть риски изменения параметров сделки по следующим причинам: 1) низкая премия к рыночной цене Momentive, до объявления сделки акции торговались $25 за акцию, учитывая предполагаемую цену сделки $28, премия составляет всего 12%. На уровне $28 акции торговались в феврале текущего года. 2) механизм сделки – оплата акциями (all-stock), с начала года есть несколько кейсов, когда сделки M&A в технологическом секторе проходившие all-stock не реализовались, недавний пример не реализовавшая сделка Zoom и Five9, в связи с чем мы считаем, что возможны изменения параметров в части добавления денежной составляющей. На наш взгляд, риски отмены сделки M&A уже отражаются в котировках акций Momentive, которые снизились после объявления сделки.

Ford (BB+/Ba2/BB+) показал хорошие результаты за 3кв21, преодолев дефицит чипов. EBIT составила $2,4 млрд, в том числе 40% банковский дивизион и 60% авто дивизион. EBIT маржа авто дивизиона в США составила 8%. Чистый долг авто дивизиона составил $7 млрд.

Мы оцениваем это позитивно, так как компания полностью справилась с дефицитом чипов после провала во 2кв21, а банковский бизнес подтвердил свою стабильность, маржинальность вышла на уровень выше среднего.

Компания Facebook неделей ранее предоставила ежеквартальные финансовые результаты. Выручка за квартал составила $29 млрд (+35% г/г), в то время как ожидалось $29,6 млрд (на 2% ниже ожиданий). EBITDA была на уровне $12,4 млрд, что на 4% ниже консенсуса в $12,9 млрд. Чистая прибыль на акцию составила $3,22 (на $0,05) выше ожиданий. Число ежемесячно активных пользователей (MAU) составило 2,91 млрд (ожидалось 2,92 млрд). Ежедневно активных пользователей (DAU) по итогам квартала было 1,93 млрд против ожиданий в 1,92 млрд. В разрезе сегментов количество DAU в Северной Америке было вровень с ожиданиями — 196 млн., в Европе на 1 млн ниже ожиданий (308 млн). В Азиатском регионе на конец квартала было 805 млн DAU (ожидалось 796 млн), в то время как в остальных регионах число DAU не дотянуло до консенсуса на 8 млн и составило 622 млн. Рекламная выручка в Северной Америке (рост 31% г/г) была на 3% ниже, в Европе (+35% г/г) на 5%, а в Азии (28% г/г) на 2,5% ниже консенсус-прогноза. Нерекламная выручка превзошла ожидания на 55% и составила $734 млн. Также был предоставлен прогноз на 4 кв., согласно которому выручка ожидается в диапазоне $31,5-34 млрд (консенсус ожидал $34,8 млрд). Кроме этого, менеджмент отметил, что в 4 кв. нерекламная выручка может показать снижение год-к-году за счет высокой базы прошлого года, связанной со стартом продаж обновленного шлема виртуальной реальности Oculus Quest 2. Менеджмент также объявил об увеличении программы обратного выкупа акций на $50 млрд в дополнение к остаткам от прошлой программы в $8 млрд.

По нашим оценкам, это умеренно негативная отчетность. Тем не менее на цену акций она не оказала какого-либо влияния, так как акции ранее были распроданы вместе со всем сектором на фоне публикации отчетности компании Snap и уже отыграли возможный негатив. Сразу отметим, что компания меняет свое наименование на Meta Platforms. В качестве причины смены названия менеджмент указывает стратегию компании, которая кроме рекламного рынка будет направлена еще на развитие «метавселенной». Со следующего квартала в финансовой отчетности компания будет отдельно указывать финансовые результаты подразделения Facebook Reality Labs, которое занимается разработкой технологий дополненной и виртуальной реальности (сейчас результаты отображаются в нерекламной выручке).

Компания активно инвестирует в данный сегмент и за 2021г. планирует потратить не менее $10 млрд на развитие подразделения с увеличением объема инвестиций в последующие года. Как и в случае со Snap менеджмент отметил изменение политики IDFA от Apple и проблемы цепочек поставок в качестве преград для более сильного темпа роста рекламной выручки. Тем не менее мы отмечаем, что на результатах компании данные факторы оказали меньшее влияние в сравнении с Snap. По нашему мнению, Intagram и Facebook останутся наиболее привлекательными соцсетями для размещения рекламы даже в случае дальнейшего ухудшения ситуации с таргетированием рекламы. Вдобавок к этому сервис коротких видео Reels, встроенный в Instagram существенно повысил вовлеченность пользователей и должен способствовать притоку рекламодателей, заинтересованных в видео-рекламе. Тем самым компания может отобрать часть рынка у TikTok. В ближайшее время компания планирует запустить аналогичный сервис, но уже в соцсети Facebook. Ранее мы отмечали, что изменение политики IDFA окажет влияние на результаты этого квартала, но после публикации результатов особой угрозы для компании мы пока не видим. Плюс не поступило никакой новой негативной информации по поводу сбоев в работе соцсетей, которые были месяцем ранее, что уменьшает вероятность утечки пользовательских данный. Несмотря на то, что новая политика IDFA может еще несколько кварталов оказывать негативное влияние на акции компании, мы выделяем долгосрочную стратегию компании по развитию «метавселенной».

Navient (BB-/Ba3/BB-) отчитался за 3кв21 в рамках ожиданий, и потеряет незначительный бизнес по сопровождению госкредитов (7% выручки и 2,5% чистой прибыли). Долговая нагрузка осталась без изменений – Капитал/Частные образовательные кредиты=10%, доля проблемной задолженности по частным кредитам без изменений – 3,9%, доля более надёжных частных образовательных кредитов увеличилась с 43% до 46% за квартал.

Мы оцениваем это нейтрально, так как динамика в рамках ожиданий, потеря части бизнеса не материальна по чистой прибыли, при этом компания переводит соответствующих сотрудников и другие издержки по потерянному бизнесу к конкуренту.



