В понедельник рубль ослаб еще на 0,9% до 71,6 за доллар. По-видимому, негативным фактором стало усиление геополитических рисков, а также повышенный спрос на валюту перед праздниками. Кроме того, ликвидность валютного рынка снизилась перед праздничными выходными, т. к. уменьшилась активность локальных участников, что также могло усилить волатильность рубля.

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Сегодня рубль немного слабеет, но его поддерживает нефть, подорожавшая до $85/барр. Сейчас позиции рубля против доллара самые слабые за последние три недели, и не исключено, что на этих уровнях российская валюта может пользоваться спросом и сумеет стабилизироваться. Кроме того, торги могут проходить спокойно, т. к. большинство инвесторов, вероятно, займут выжидательную позицию перед важным заседанием ФРС США, предстоящим завтра. В центре внимания будут окончательные оценки производственных индексов PMI для еврозоны за октябрь.

Рубль останется у отметки 71,5 за доллар, и торги будут проходить спокойно в ожидании завтрашних итогов заседания ФРС США.