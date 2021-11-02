В понедельник рубль ослаб еще на 0,9% до 71,6 за доллар. По-видимому, негативным фактором стало усиление геополитических рисков, а также повышенный спрос на валюту перед праздниками. Кроме того, ликвидность валютного рынка снизилась перед праздничными выходными, т. к. уменьшилась активность локальных участников, что также могло усилить волатильность рубля.

Финансист предупредил о "минах", заложенных под курс рубля

Рубль останется у отметки 71,5 за доллар, и торги будут проходить спокойно в ожидании завтрашних итогов заседания ФРС США.