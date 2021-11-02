Российские фондовые индексы изменяются разнонаправленно во вторник, отыгрывая неоднозначные сигналы с зарубежных рынков капитала в ожидании итогов двухдневного заседания ФРС, которое может положить начало сворачиванию стимулирующих программ в Штатах. Так, торги на азиатских биржах сегодня завершились преимущественно в красной зоне, тогда как фондовая Европа не демонстрирует единой динамики. В то же время продолжающийся рост цен на нефть (стоимость Brent вновь достигла отметки $85 за баррель) пока удерживает российские акции от сколько-нибудь существенной просадки.

Торги в США вчера завершились ростом основных фондовых индикаторов на 0,2-0,6%. Сегодня фьючерс на индекс S&P 500 теряет около 0,1%. Доходность 10-летних «трежериз» опускается на 1 базисный пункт и находится на отметке 1,55%.

Индекс МосБиржи к середине торговой сессии увеличился на 0,06% до 4224,2 пункта, а индекс РТС понизился на 0,62% до 1855,3 пункта.

В течение дня инвесторы будут ждать выхода данных Американского института нефти (API) по недельной динамике запасов углеводородов в стране, а из отчетностей американских корпораций наибольший интерес будут представлять результаты таких компаний, как Activision Blizzard, Amgen, T-Mobile US, Pfizer, Conocophillips, Cummins. В РФ Мосбиржа представит данные по объему торгов за октябрь.

Наиболее существенный рост к середине дня продемонстрировали акции «ТГК-2» (+3,1%), «Селигдара» (+2,6%), «Алросы» (+1,6%), «Магнита» (+1,4%), «ТМК» (+1,2%). Между тем подешевели бумаги «Акрона» (-2,9%), «Распадской» (-2,3%), «Новатэка» (-1,5%), «Русала» (-1,4%), «Петропавловска» (-1,2%).

Лесопромышленный холдинг «Segezha Group» неплохо отчитался за 3-й квартал по МСФО. Выручка компании выросла на 35% в годовом выражении до 25,6 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA – в 2 раза до 10,5 млрд руб., а чистая прибыль составила 3,5 млрд руб. против убытка в 3,4 млрд руб. в аналогичном периоде 2020 г. Тем не менее результаты оказались на уровне среднерыночных ожиданий, и к середине дня акции «Segezha» подешевели на 0,2%.