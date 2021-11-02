На старте сессии мы попытались уйти вверх вслед за глобальными площадками, индекс Мосбиржи обновил недельный максимум. Однако вскоре нефть просела, вызвав у нас резкое снижение.

В начале дня мировые фондовые индикаторы активно снижались, но утром перешли к восстановлению. Нефтяные цены, напротив, вслед за позитивным стартом сдали позиции, но к нашему открытию вернулись к дневным вершинам, переписав их, однако затем просели в рамках коррекции.

После старта российской сессии глобальные площадки также откатились. Негативом выступили более слабые, чем ожидалось, данные о деловой активности в производственном секторе ЕС и Германии. На фоне роста инфляции это угрожает стагфляцией в регионе, что является худшим из возможных состояний экономики.

Поддержку рынкам оказывает умеренное снижение доходностей гособлигаций в США, что уменьшает вероятность более жесткого решения ФРС. Тем не менее нервозность на рынках нарастает перед завтрашней публикацией итогов заседания американского регулятора. Если ежемесячное сокращение программы QE превысит ранее обозначенные $15 млрд, это способно вызвать крайне негативную реакцию биржевых площадок.

Ближайшая поддержка у индекса Мосбиржи находится на отметке 4155 п., у индекса РТС на установленном в пятницу месячном минимуме 1830 п. Учитывая, что мы вновь проявляем относительную слабость, ускорение нисходящей динамики мировых рынков или нефти с большой вероятностью приведут к проверке на прочность этих поддержек уже в ближайшие сессии.

Валютный рынок

В начале торгов рубль укреплялся благодаря восходящей динамике мировых рынков и нефти. Хотя затем внешний фон лишь немного ухудшился, российская валюта резко снизилась, обновив трехнедельный минимум.

Поначалу развивающиеся валюты снижались из-за умеренного укрепления доллара. Утром он просел, вызвав резкое улучшение ситуации в секторе. Однако в начале европейских торгов доллар восстановился, что спровоцировало просадку развивающихся валют, большинство вернулось в минус.

Российский долговой рынок остается под давлением. Индекс гособлигаций RGBI снижается вторую сессию подряд, в очередной раз обновив минимальные с марта 2019 г. уровни. Индикатор ушел ниже значений, достигнутых в момент обвала рынков в марте прошлого года, вызванного пандемией.

Рубль продолжает выглядеть крайне слабо, активно снижаясь даже в отсутствие явного негатива. Поэтому в случае ухудшения внешнего фона доллар может попытаться закрепиться над уровнем 72 руб.