Ситуация на рынках энергоносителей, а именно в отраслях угля и природного газа, успокаивается. Цены в некоторых сегментах снизились на 40-50% по сравнению с максимальными котировками начала октября, что отчасти объясняется ослаблением чрезмерных опасений по поводу дефицита поставок.

Мы внимательно наблюдаем за добычей угля в Китае, поставками российского газа и мировым экспортом угля, которые мы рассматриваем как рыночные механизмы самовосстановления, сработавшие по экономическим или политическим причинам.

Ситуация на рынках энергоносителей, по крайней мере, в отраслях угля и природного газа, успокаивается. Цены в некоторых сегментах снизились примерно на 40-50% по сравнению с максимумами, достигнутыми в начале октября.

Меры Китая по увеличению собственной добычи угля, похоже, приносят свои плоды: недавние официальные заявления указывают на 10% рост добычи по сравнению с сентябрем. Рекордный спрос на электроэнергию в Китае этим летом, запоздалая реакция на ослабление ограничений на добычу угля и, как следствие, резкий рост импорта энергоносителей, вероятно, стали ключевыми составляющими текущего энергетического кризиса.

В Европе нарастает политическое давление на Россию, призывающее ее увеличить поставки газа в Европу. Дефицит, возникший в Германии и Австрии, в основном отражает нехарактерно низкий темп сезонного заполнения хранилищ на нескольких объектах, косвенно принадлежащих России.

Между тем, высокая выработка электроэнергии из возобновляемых источников и сравнительно мягкий прогноз погоды на ближайшее время ускорили снижение цен как в Европе, так и в Северной Америке.

Энергетический кризис стал следствием V-образного восстановления экономики, вызванного энергоемким производством, краткосрочной негибкости сегодняшних цепочек поставок ископаемого топлива, а также динамикой, обусловленной сложностью и взаимосвязанностью рынков энергоносителей.

Мы не считаем, что прерывистость возобновляемых источников энергии или часто упоминаемые ограничения на привлечение капитала, связанные с зеленой повесткой, внесли значительный вклад в скачок цен на энергоносители, если не считать ограничения на добычу угля в Китае или сделку ОПЕК+ по ограничению на добычу нефти инвестиционными ограничениями.

Мы считаем, что рост добычи угля в Китае, поступления российского газа в Европу, а также общее постепенное увеличение объемов производства ископаемого топлива будут и дальше способствовать нормализации ситуации на энергетических рынках.