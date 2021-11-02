В середине дня в понедельник цена Брент восстановилась с $83/барр. до $85,1/барр., отражая динамику индекса FTSE 100. Октябрьские индексы PMI для производственного сектора Китая и США оказались лучше консенсус-прогнозов, но в США рост замедлился по сравнению с предыдущим месяцем, т. к. сохраняются перебои в поставках. Инвесторы ждут заседания ОПЕК+, которое пройдет в четверг на этой неделе. В преддверии заседания Кувейт заявил о том, что ОПЕК+ следует придерживаться плана и увеличивать добычу постепенно. Фиксация по ближайшим фьючерсам Брент вчера прошла на уровне $84,71/барр., на $0,33/барр. выше, чем днем ранее.

Напомним, недавняя коррекция цен на нефть была вызвана сообщениями о том, что поставки иранской нефти вскоре могут увеличиться, а ОПЕК+ может нарастить добычу более чем на 0,4 млн барр./сут. Эта информация не подтвердилась, так что эти опасения не повлияют на траекторию нефтяных котировок. Индия, Япония и США призывают ОПЕК+ увеличить квоты на добычу больше, чем на 0,4 млн барр./сут, чтобы сдержать рост нефтяных цен. Тем не менее участники альянса предпочитают придерживаться плана, согласно которому в декабре добыча вырастет только на 0,4 млн барр./сут. Пока они не заинтересованы в более сильном увеличении нефтедобычи, и намеки США на то, что могут быть задействованы стратегические нефтяные резервы, не влияют на ситуацию. В последнее время ведущие представители ОПЕК+ давали понять, что не передумают. В частности, министр энергетики Саудовской Аравии неоднократно заявлял, что газ и уголь подорожали намного сильнее, чем нефть, и более существенное увеличение поставок ОПЕК+ не решит проблему.

ОПЕК+ не видит необходимости более значительно наращивать добычу в 1К22, когда и без того будет наблюдаться сезонный рост запасов. По прогнозам секретариата ОПЕК, в будущем году запасы нефти должны увеличиваться на 1,3 млн барр./сут. Можно скептически относиться к этим оценкам, но это не значит, что ОПЕК+ изменит свою позицию. Министр энергетики Саудовской Аравии четко заявил, что 2022 год будет сложным, если участники ОПЕК+ не будут действовать согласованно и решительно (как в мае 2020 года). Более существенное наращивание добычи в текущее время потребует ее сокращения в будущем, и ОПЕК+ вряд ли пойдет на это. Для достижения нынешнего компромисса в июле велись длительные и сложные переговоры (в первую очередь между Саудовской Аравией и ОАЭ), и маловероятно, что кто-то захочет нарушить этот баланс.

Во вторник утром Брент котируется ниже $85/барр. Инвесторы ждут октябрьских данных по продажам транспортных средств в США, квартальной отчетности BP и ConocoPhilips, а также еженедельной оценки запасов углеводородов от API. Мы полагаем, что после вчерашнего роста цена Брент сегодня, скорее всего, стабилизируется в пределах $84-85/барр. в отсутствие катализаторов для дальнейшего движения вверх.