Коррекция взяла тайм-аут
Неделя на российских фондовых площадках началась на положительной территории. Лидерами роста среди наиболее ликвидных стали акции Акрона (+10,58%). В аутсайдерах оказались бумаги ГК ПИК (-2,21%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 70,50–71,50.
Рубль демонстрирует тенденцию к ослаблению. За неделю российская валюта в паре с долларом США потеряла 3%. Это объясняется балансом спроса и предложения. Налоговый период закончился, перед длинными выходными спрос на валюту предъявляется со стороны россиян, уезжающих на каникулы за границу. Цена на нефть после заседания ОПЕК+ способна подняться выше $85, поскольку прогнозируется продолжение курса на постепенное увеличение добычи. В то же время реакция рубля на новости с нефтяного рынка будет умеренной. Мы ожидаем, что USD/RUB до конца недели останется в пределах 70–72.
Ожидаем разнонаправленную динамику. Прогноз для пары USD/RUB: 70,50–71,50. Ориентир для индекса Московской биржи: диапазон 4200–4250 пунктов. Лучше рынка, на наш взгляд, будут торговаться акции нефтегазового сектора. В то же время потенциал нисходящей коррекции, начавшейся на прошлой неделе, на наш взгляд, не исчерпан.
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