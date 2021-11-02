Американские фондовые фьючерсы торгуются разнонаправленно перед открытием торгов вторника. Инвесторы готовятся к публикации итогов заседания ФРС.

После пробоя 4550 п. S&P 500 может приблизиться к уровню сопротивления 4670–4730 п. Теперь уровень 4550 п. превратился в поддержку, следующая — 4450 п.

Заседание ФРС

Итоги заседания ФРС будут опубликованы в среду (21:00 МСК). Из стейтмента (пояснительной записки) регулятора инвесторы смогут оценить ситуацию в экономике и риски, получить официальную информацию о сроках сворачивания программы QE.

Базовый сценарий по сворачиванию — до середины 2022 г. (по $15 млрд в месяц — $10 млрд гособлигаций США и $5 млрд ипотечных бумаг). Более длительный срок может возникнуть из-за падения финансовых рынков и замедления мировой экономики. Аналогии можно взять из появления программы «Операционный твист» и повышения ключевой ставки в определенные периоды после официального запуска схем монетарного ужесточения. По сути, происходил «Tapering наоборот».

Дальнейшие указания на перспективы монетарной политики можно будет получить из макростатистики. Сводный PMI еврозоны в сентябре сократился с 56,4 до 54,7 п. Ждем ключевого отчета по рынку труда США в пятницу.

Сезон отчетности

Pfizer (+2,5%) превысил ожидания аналитиков по квартальной прибыли и выручке. Компания улучшила финансовый прогноз, сообщив о сильных продажах вакцины от COVID-19. Скорректированная EPS составила $1,34 на акцию, превысив консенсус в $1,06.

DuPont (-2%) также показал позитивный «сюрприз» по доходам, однако сократила прогноз на весь год. Компания указала на ухудшение ситуации с заказами из-за дефицита чипов. Скорректированная EPS выросла на 89% (г/г) — $1,15 против консенсуса в $1,12.

После закрытия торгов в США с квартальной отчетностью выступит производитель видеоигр Activision Blizzard.