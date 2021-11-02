Американский рынок делает паузу перед итогами заседания ФРС
Важной статистики на вечер нет, но рынки уже готовятся к главному событию недели. В среду завершится заседание ФРС и может быть объявлено о сокращении покупок облигаций.
Фьючерсы на основные индексы США указывали на разнонаправленное движение индексов в начале дня от —0,2% в NASDAQ до +0,15% в Dow Jones. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США незначительно снизилась до 1,558%.
Акции Pfizer дорожали на 4% в рамках утренних торгов. Вакцина против COVID-19 сделала своё дело в получении прибыли выше прогнозов, а также в улучшении ожиданий на финансовый год.
Химический гигант DuPont отчитался лучше прогнозов, но ждёт сложный квартал впереди. Компания также объявила о покупке производителя специальных материалов Rogers Corp. за $5,2 млрд.
Производитель косметики Estee Lauder воспользовался расширением социальных возможностей по выходу из пандемии для получения прибыли выше прогнозов. Однако компания сталкивается с растущими ценами на компоненты и проблемами с логистикой.
На текущей неделе отчитывается 167 компаний, чьи акции входят в состав S&P 500. Поэтому поток отчётов будет плотный. Однако в рамках этого потока важнейшими событиями станет заседание ФРС и статистика по рынку труда.
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