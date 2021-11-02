В начале торгов рубль укреплялся благодаря восходящей динамике мировых рынков и нефти. Хотя затем внешний фон лишь немного ухудшился, российская валюта резко снизилась, обновив трехнедельный минимум.

В начале дня фондовые индикаторы активно снижались, но утром перешли к восстановлению. Нефтяные цены, напротив, вслед за позитивным стартом сдали позиции, но к нашему открытию вернулись к дневным вершинам, переписав их, однако затем стали дешеветь.

После старта основной российской сессии глобальные площадки также откатились. Негативом выступили более слабые, чем ожидалось, данные о деловой активности в производственном секторе ЕС и Германии. На фоне роста инфляции это угрожает стагфляцией в регионе, что является худшим из возможных состояний экономики.

Поддержку рынкам оказывает умеренное снижение доходностей гособлигаций в США, что уменьшает вероятность более жесткого решения ФРС. Тем не менее нервозность на рынках нарастает перед завтрашней публикацией итогов заседания американского регулятора. Если ежемесячное сокращение программы QE превысит ранее обозначенные $15 млрд, это способно вызвать крайне негативную реакцию биржевых площадок, а также резкий рост доллара к другим валютам.

Поначалу развивающиеся валюты снижались из-за умеренного укрепления доллара. Утром он просел, вызвав резкое улучшение ситуации в секторе. Однако в начале европейских торгов доллар восстановился, что спровоцировала просадку развивающихся валют, большинство вернулось в минус.

Российский долговой рынок остается под давлением. Индекс гособлигаций RGBI снижается вторую сессию подряд, в очередной раз обновив минимальные с марта 2019 г. уровни. Индикатор ушел ниже значений, достигнутых в момент обвала рынков в марте прошлого года, вызванного пандемией.

На этом фоне Минфин РФ был вынужден отменить еженедельный аукцион по размещению ОФЗ. Последний раз министерство прибегало к такой мере в конце сентября, когда индекс RGBI также активно снижался, переписывая полуторалетний минимум.

Несмотря на столь негативный внешний фон, рубль сумел в середине торгов перейти к восстановлению. При этом нефть еще некоторое время быстро дешевела, но во второй половине российской сессии стала быстро возвращать утраченные позиции, оказав поддержку рублю. Правда, к текущему моменту нефтяные цены возобновили снижение, вызвав просадку российской валюты.

Нефть не смогла продолжить рост

Вслед за позитивным стартом нефть просела, но утром вернулась к восходящей динамике, несколько раз обновив дневной максимум. Однако после открытия европейских торгов котировки устремились вниз. Сейчас Brent теряет 0,8% немного выше уровня $84.

Некоторое время поддержку нефтяным ценам оказывала информация о том, что в октябре страны ОПЕК не смогли увеличить добычу до целевых уровней, установленных в рамках решения о постепенном наращивании производства участниками соглашения ОПЕК+. Однако участники нефтяного рынка начали замечать слабые экономические показатели крупнейших потребителей нефти, что может негативно сказаться на сырьевом спросе.

Ключевые валюты консолидируются

Американская валюта сегодня в основном совершает разнонаправленные движения, восстановившись после утреннего снижения. Сейчас DXY прибавляет 0,1% немного ниже уровня 94 п.

Пара EUR/USD на старте основной российской сессии переписала дневную вершину, но вскоре резко снизилась, обновив сегодняшний минимум. Однако этот провал был выкуплен, после чего началась консолидация. Сейчас пара теряет 0,1% вблизи уровня 1,160.

Техническая картина

Пара USD/RUB быстро преодолела область сопротивления 71,55–71,62 руб., но не смогла пробить верхнюю границу краткосрочного нисходящего канала. Затем произошла существенная просадка в рамках коррекции. Тем не менее, до закрытия часовой свечки под сегодняшним минимумом 71,38 руб., более вероятна по крайней мере еще одна попытка закрепления над уровнем 72 руб.