Российский рынок акций вчера вновь закрылся с потерями, снизившись по Индексу Мосбиржи на треть процента. И это при том, что Индекс S&P500 в очередной раз обновил исторический максимум. Главной причиной негативной динамики рублевого индикатора является высокая ставка Банка России и ожидания ее дальнейшего повышения.

Сегодня внешний фон с утра негативный и зовет к усилению продаж. Американские фьючерсы слабо снижаются, металлы торгуются разнонаправленно, но более процента теряет нефть, уйдя ниже 84 долларов за баррель. Так что открытие торгов нас ждет в "красной" зоне, после чего падение может усилиться.

Сокращение позиций накануне заседания ФРС США и саммита ОПЕК+ в условиях завтрашнего неторгового дня в России выглядит логичным. Первая реакция мировых рынков на ФРС может быть ложной, а завтра отыграть внешний фон нам не удастся.

От Федрезерва ждут объявления о начале сокращения программы выкупа активов с рынка на 15 млрд долларов ежемесячно. Если регулятор решиться снижать показатель более быстрыми темпами, то перегретый американский рынок акций может упасть процентов на 5 до конца недели. Возможно, глава ФРС Джером Пауэлл даст какие-либо намеки на сроки повышения ставка.

В таких условиях стоит рисковать и открывать шорты по нефтянке, Сберу и ВТБ. Естественно, переносить их через выходной рискованно, поэтому под занавес дня рынок может отскочить на закрытии шортов.

Продолжаются распродажи ОФЗ. Цены гособлигаций достигли дна марта прошлого года, и далее начали уверенно в это дно углубляться. И здесь главным драйвером выступает ожидание повышение ставки ЦБ. Пока сложно сказать, где начнутся покупки госбумаг. Признаков победы над инфляцией не видно, поэтому нельзя исключить, что в следующем году Банк России доведет ставку до двузначных величин.

Вырученные от продажи ОФЗ средства идут на валютный рынок, где из-за выходной недели снизилось предложение валюты от экспортеров. Кроме того, сейчас пик покупок товаров для предновогодних распродаж, и спрос на валюту растет еще из-за этого.

Вчера пара доллар-рубль ткнулась в сопротивление 72, но преодолеть его не смогла. Сегодня эта попытка повторится. Кроме того, многие инвесторы будут хеджировать рублевые позиции покупкой доллара накануне периода сильной неопределенности. Так что сегодняшний день пара вполне может завершить выше 72.

Пока же на утренних торгах рубль дешевеет к доллару на 0,2%.