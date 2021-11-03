Большинство голубых фишек во вторник закрывались снижением. Однако внутри сессии динамика была смешанной. В начале торгов индекс МосБиржи откатился к 4210 п., а затем лишь безыдейно консолидировался около этой отметки.

Активность участников ожидаемо начала снижаться, обороты в течение дневной сессии оказались чуть ниже 80 млрд руб. Это не вызывает удивление, так как многие трейдеры заняли выжидательные позиции перед важными событиями этой недели, а именно сегодняшним заседанием ФРС и завтрашними переговорами министерского комитета ОПЕК+.

Сегодня в течение основных торгов на российском рынке наиболее вероятна нейтральная динамика, хотя открытие пройдет в минусе вслед за слабым фоном. По индексу МосБиржи по-прежнему актуален восходящий тренд. Его нижняя граница расположена около 3980 п. Сверху в качестве ближайшего уровня сопротивления выступает область исторических максимумов 4290–4300 п. Эта зона отделяет от еще одной волны роста к 4380–4400 п. Краткосрочный прогноз по динамике нашего рынка сейчас в основном нейтральный, но конкретно сегодня возможен повторный спуск ниже 4200 п.

Тем временем импульс роста в паре USD/RUB начал ослабевать. Во вторник доллар в моменте поднимался до 72, но уже к концу сессии вернулся к 71,5.

Нефть Brent вчера выглядела стабильно, фьючерсы остались около $84,7. Скорее всего, в ходе заседания членов ОПЕК+ вновь будет принято решение придерживаться действующих договоренностей по ежемесячному повышению добычи на 400 тыс. б/с. Это базовый сценарий и его утверждение должно нейтрально сказаться на динамике Brent. Уровни выше $70–80 за баррель абсолютно комфортны для российских нефтяников.

Во вторник продолжилась распродажа на рынке облигаций. Несмотря на сильную перепроданность, никакого резкого отскока не следует. В этом плане рынок бондов сильно отличается от акций. Индексы государственных и корпоративных облигаций переписали двухлетние минимумы.

Минфин даже принял решение не проводить еженедельный аукцион по размещению ОФЗ, обосновав это выросшей волатильностью. Такое решение весьма ожидаемо. Ранее ведомство регулярно брало паузы при существенном снижении госбумаг.

В США тем временем продолжается привычное ралли. Индекс S&P 500 в 72-й раз в этом году переписал исторические максимумы. Следующие ориентиры наверху сместились к 4715–4720 п.