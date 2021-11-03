Во вторник на мировых рынках наблюдался слабо позитивный настрой. Индекс развитых рынков MSCI World (+0,2%) сохранил инерционный подъем, обновив исторический максимум, а индекс развивающихся рынков (MSCI EM: 0%) испытывал дефицит идей для роста второй день подряд ввиду нерабочих дней на этой неделе в отдельных странах. Двигателем рынка по-прежнему был сезон отчетности в США. Так, отчетность, побившую консенсус-прогнозы, представили Lyft, Mondelez и Bed, Bath and Beyond. Доходность американских казначейских бумаг снизилась, а индекс доллара подрос. Американский индекс S&P 500 вырос на 0,4%, перевисав рекордные уровни, при этом рост показывали почти все сектора за исключением потребительского и энергетического.

По состоянию на утро среды ситуация на мировых рынках оценивается нами как слабо негативная. Ключевые азиатские рынки показывают разнонаправленную динамику. Фьючерсы на американские и европейские индексы консолидируются у уровней вчерашнего закрытия. Цена на нефть Brent теряют более 1%, а цены на промышленные металлы снижаются.

Сегодня состоится заседание ФРС, по итогам котором регулятор анонсирует дальнейшие шаги по денежно-кредитной политики. Ожидаем, что ФРС озвучит условия по сворачиванию программы выкупа активов, а также даст ориентиры по срокам повышения ключевой ставки в следующем году в рамках борьбы с инфляцией. Полагаем, что рынки сегодня будут волатильны как перед заседанием ФРС, так и после.

Во вторник индекс МосБиржи (-0,3%) вновь подвергся давлению продавцов, вернувшись к уровню 4200 пунктов.

Снижение цен на энергоносители оказывало давление на бумаги нефтегазового сектора (НОВАТЭК: —2,1%; Газпром: —1,8%; Роснефть: —1,8%; Лукойл: —1,1%). Слабо выглядели и металлурги (РУСАЛ: —2,0%; НЛМК: —1,2%; НорНикель: —1,2%; Северсталь: —0,9%)? корректирующихся после роста днем ранее на фоне на подешевевших цен на металлы. Ослабление национальной валюты негативно сказалось на бумагах отдельных секторов, в частности на акциях электроэнергетиков (Интер РАО: —2,0%; Россети: —0,5%) и бумагах финансового сектора (ВТБ: —1,3%; Сбер: —0,1%;) Исключением стали бумаги TCS Group (+1,0%), которые обновили исторический максимум. Вновь находились под давлением и бумаги строительных компаний (ГК ПИК: —1,8%). Подорожать смогли акции Магнита (1,8%), Алросы (+1,2%) и Yandex (+0,9%).

Снижение цен на нефть может вновь усилить коррекционный настрой участников российского рынка, в результате индекс МосБиржи сегодня будет тяготеть к уровню 4150 пунктов.