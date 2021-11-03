Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Рынки готовятся к решению ФРС, хотя сюрпризов никто не ожидает.

Нефть в минусе на фоне роста запасов в США. Промышленные металлы немного дорожают снимая сильную перепроданность. Индекс доллара в символическом минусе, а вот валюты риска пытаются отыграть часть больших потерь предыдущего дня.

Вероятно, что российский рынок начнёт день неуверенно, но в течение дня сможет выйти в плюс. Рубль также демонстрирует относительно высокую сопротивляемость внешнему давлению на фоне перспектив увеличения своей доходности.

В Великобритании опубликуют индекс деловой активности в сфере услуг и сводный индикатор. Безработица в еврозоне могла снизиться до 7,4% в сентябре с 7,5% в октябре. В США статистика новых рабочих мест от ADP Services. Ожидается 400 тыс. Далее торговый баланс США, а также индексы деловой активности в сфере услуг и сводный. Позже выйдет отчёт по производственным заказам, а также индекс ISM в сфере услуг США. Минэнерго опубликует отчёт по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Впрочем, главным событием станет итог заседания ФРС. Изменения ставки не ожидается, но рынок уже настроился на объявление о сокращении покупки облигаций.

В России днём Минфин сообщит о планах валютных операций в рамках бюджетного правила. Вечером поступит статистика по инфляции, которая ожидается на уровне 8,0%. Отчётность по МСФО от «Юнипро».



