Все четыре основных фондовых индекса США во вторник закрылись на новых максимумах в преддверии решения ФРС по ставке в среду и продолжающегося водопада корпоративной отчетности.

Индекс S&P 500 вырос на +0.4%, при в плюсе закрылись девять из 11 основных секторов рынка. В лидерах были Materials (+1.1%), Real Estate и Technology (по +0.9%), в то время Energy (-0.9%) и Consumer Discretionary (-0.7%) снизились. Высокотехнологичный Nasdaq 100 и индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average также прибавили по +0.4%, при этом последний закрылся выше отметки 36 000.

Инвесторы на этой неделе ожидают многочисленные макро-катализаторы — от решения ФРС по ставке до заседания ОПЕК+ и политической торговли по экономической повестке дня президента Джо Байдена.

И, конечно же, в самом разгаре сезон отчетности за 3 квартал. Pfizer (+4.2%) повысила свой прогноз на год, но заявила, что выручка от вакцины против Covid-19 в 2022 году упадет. Under Armour (+13.9%) выросла больше всего с 2018 года после увеличения прогноза на весь финансовый год, в то время как Bloomin 'Brands упал на —10.2%, не оправдав прогнозов.

В сырьевой сфере ConocoPhillips (-2.1%) показала самую высокую прибыль за более чем девять лет. DuPont de Nemours (+8.8%) выросла после того, как компания снизила свой скорректированный прогноз прибыли на акцию на весь год и объявила о сделке за $5.2 млрд по покупке Rogers Corp (+29.6%).

Комитет ФРС по открытым рынкам собирается на двухдневное заседание, начиная со вторника, а официальное заявление ожидается во второй половине дня в среду. Центральный банк "почти наверняка объявит о сокращении количественного смягчения, и именно темпы этого сокращения будут определять, оправдает ли ФРС ожидания, будет ли он "голубиным" или "ястребиным", — написал в записке клиентам Том Эссэй, основатель отчета The Sevens Report."

Когда и на сколько? ФРС почти наверняка объявит о сокращении своей программы покупки активов в конце своего двухдневного заседания в среду, при этом основными вопросами являются сроки и темп сокращения. По общему мнению, ФРС начнет фактическое сокращение в ноябре и завершит его к середине 2022 года, сокращая покупки US Treasuries на $10 млрд в месяц и MBS на $5 млрд. Bloomberg Economics отмечает, что не будет озвучено сроков начала повышения ставок. Однако, фьючерсы и растущее число экономистов прогнозируют два поднятия на +25 бп до конца 2022.

Хедж-фонды настолько сильно пострадали от резких скачков доходности глобальных облигаций на прошлой неделе, что некоторым фирмам пришлось прекратить торговлю, чтобы ограничить убытки. По словам источников, Balyasny, BlueCrest и ExodusPoint каждый сократили объем позиций двух-четырех своих трейдеров после того, как те достигли максимального допустимого уровня убытков. Этот шаг остановил трейдеров от дальнейшего изменения своих позиций, что стало необычным ходом в управлении рисками. Millennium также пострадал из-за резких движений в доходностях, как и макро-фонд Point72, который также понес ощутимые убытки.